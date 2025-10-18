El presentador y comediante, Jimmy Kimmel, se ha mantenido firme en su postura crítica, debido a que volvió a cargar en contra del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

De cara a las protestas por el No Kings Day del sábado 18 de octubre, el comediante aprovechó para lanzar nuevas críticas en contra del presidente e incluso contra el Partido Republicano.

De la misma forma, Jimmy Kimmel no dejó pasar la oportunidad para hacer una broma y sacar a tema los archivos del caso Jeffrey Epstein para presionar a Donald Trump para que los libre.

Jimmy Kimmel volvió a lanzarse en contra de Trump

Jimmy Kimmel volvió a atacar a Donald Trump en su programa del 16 de octubre, pues hizo sus acostumbradas bromas contra el presidente de cara a la protesta nacional del No Kings Day.

Durante su monólogo de apertura, Jimmy Kimmel comparó la protesta con la Revolución Americana, pues dijo que nada más característico de Estados Unidos que decirle a un rey que no lo quieren.

De la misma forma, se lanzó contra el Partido Republicano, pues afirmó que ya no tiene columna vertebral y se sostiene en una cuenta de la plataforma Truth Social.

Además, mencionó al “escuadrón de matones” de Donald Trump, pues dijo que presionaron a John Bolton, mientras el presidente mentía descaradamente sobre la economía y presumía sus logros.

Incluso, el presentador criticó el evento privado del presidente con inversores, pues en tono irónico dijo que Meta y Google hicieron fila para comer stroganoff y besarle el trasero al presidente.

Finalmente, el comediante predijo que Fox mostrará la protesta como disturbios violentos, mientras la derecha insiste en que es odio a Estados Unidos, pero minimiza el 6 de enero como “caminata patriótica”.

Kimmel sobre las protestas MAÑANA contra Trump: “Para que quede claro, sí protestar pacíficamente contra un aspirante a dictador significa odiar a EEUU ¿Atacar el Capitolio para anular unas elecciones, un paseo patriótico? No hay nada más estadounidense que una protesta política” pic.twitter.com/0ONQILLdPE — ROMAROSA (@RobertoMTico) October 17, 2025

Jimmy Kimmel insiste en criticar a Donald Trump por archivos del caso Jeffrey Epstein

Al lanzarse de nueva cuenta en contra del presidente Donald Trump, el presentador y comediante Jimmy Kimmel volvió a presionar por la liberación de los archivos del caso Jefrrey Epstein.

En el mismo monólogo en el que bromeó sobre las protestas del No Kings Day y criticó al partido Republicano, el comediante mencionó una vez más la secrecía en torno al caso.

Tras mencionar que Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, insiste en culpar a los demócratas del cierre del gobierno, dijo que eso sería un mecanismo de cortina de humo.

En especial debido a que resaltó que el tema que ha estado rondando en los titulares, se ha usado con el fin de evitar que se retome el debate y las demandas alrededor de los archivos de Epstein.