Sinclair reanudó la transmisión del programa de Jimmy Kimmel en Estados Unidos.

La empresa de medios Sinclair dio un giro a su postura de no emitir el show Jimmy Kimmel Live!

Sinclair anuncia que reanuda la transmisión del programa de Jimmy Kimmel en Estados Unidos

El viernes 26 de septiembre, Sinclair dio a conocer que reanudaba la transmisión del programa de Jimmy Kimmel, de 57 años de edad.

Mediante un comunicado, Sinclair confirmó que el programa regresa “esta noche en sus estaciones afiliadas de ABC”

Además de que explicó por qué suspendió el show de Kimmel:

“Nuestro objetivo durante este proceso ha sido garantizar que la programación se mantenga precisa y atractiva para la mayor audiencia posible. Nos tomamos muy en serio nuestra responsabilidad como emisoras locales de ofrecer una programación que sirva a los intereses de nuestras comunidades, a la vez que cumplimos con nuestra obligación de transmitir la programación de las cadenas nacionales.” Sinclair

Jimmy Kimmel (@jimmykimmel / Instagram)

De igual, Sinclair habló de los comentarios “valiosos” que recibió de espectadores, anunciantes y líderes comunitarios después de su decisión.

Aunque también la empresa de medios repudió los hechos de violencia que se dieron en una estación afiliada en ABC, en Sacramento, el pasado 19 de septiembre.

Se trató de un tiroteo de un vehículo en movimiento, donde una hombre identificado como Aníbal Hernández Santana -de 64 años de edad- disparó en una estación de televisión.

En ese lugar, un día antes se habían producido una manifestación ante la suspensión del programa de Jimmy Kimmel.

Jimmy Kimmel (Especial)

Por ello, Sinclair exaltó la importancia de que haya un “diálogo respetuoso entre las diferentes voces”.

De igual manera, Sinclair habló de las propuestas que dieron a ABC y Disney para fortalecer la confianza y la rendición de cuentas.

Aunque señaló que tanto ABC como Disney no han adoptado las medidas:

“En nuestras conversaciones continuas y constructivas con ABC, Sinclair propuso medidas para fortalecer la rendición de cuentas, la retroalimentación de los espectadores y el diálogo comunitario, incluyendo un defensor del pueblo independiente para toda la cadena. Estas propuestas se sugirieron como esfuerzos de colaboración entre las afiliadas de ABC y la cadena ABC. Si bien ABC y Disney aún no han adoptado estas medidas, y Sinclair respeta su derecho a tomar esas decisiones según nuestros acuerdos de afiliación, creemos que dichas medidas podrían fortalecer la confianza y la rendición de cuentas.” Sinclair

Sinclair niega que suspensión del programa de Jimmy Kimmel haya sido por “influencia gubernamental”

Otro de los puntos que expuso Sinclair sobre el programa de Jimmy Kimmel fue las acusaciones de que suspendió el show por influencia del gobierno de Estados Unidos.

Ante ello, Sinclair mencionó que la libertada de expresión también le permite a las estaciones locales qué contenido emitir.

La libertad de expresión otorga a las emisoras el derecho a juzgar el contenido de sus estaciones locales. Si bien entendemos que no todos estarán de acuerdo con nuestras decisiones sobre la programación, es simplemente incoherente defender la libertad de expresión y al mismo tiempo exigir que las emisoras transmitan contenido específico. Como empresa con sede en estaciones locales, Sinclair mantiene su compromiso de servir a nuestras comunidades con una programación que refleje sus prioridades, se gane su confianza y promueva un diálogo constructivo. Sinclair

Para cerrar su comunicación, Sinclair destacó que espera seguir trabajando con ABC para ofrecer “contenido que beneficie” a todas las comunidades.