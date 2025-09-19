¿Quieres saber quién es Jimmy Kimmel? El conductor del show Jimmy Kimmel Live! en ABC que fue cancelado por comentarios sobre Charlie Kirk.

El presentador Jimmy Kimmel está en el centro de la polémica tras hablar del tiroteo de Charlie Kirk en su programa de televisión.

¿Quién es Jimmy Kimmel?

James Christian Kimmel, mejor conocido como Jimmy Kimmel es un comediante, actor, productor, guionista y conductor estadounidense.

La carrera de Jimmy es conocida por su talkshow Jimmy Kimmel Live! en ABC que se lanzó en 2003.

Jimmy Kimmel (@jimmykimmel / Instagram)

¿Cuántos años tiene Jimmy Kimmel?

En la actualidad, Jimmy Kimmel tiene 57 años de edad. Nació el 13 de noviembre de 1967 en Brooklyn, Nueva York.

¿Quién es la esposa de Jimmy Kimmel?

El presentador Jimmy Kimmel está casado desde 2013 con la escritora de televisión Molly McNearney, de 47 años de edad.

Anteriormente, Kimmel sostuvo una relación con la comediante Sarah Silverman, de 54 años de edad, además de que se casó con Ginna Maddy de 1988 a 2002.

Jimmy Kimmel (@jimmykimmel / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Jimmy Kimmel?

Por su fecha de nacimiento, Jimmy Kimmel es del signo zodiacal Escorpio.

¿Cuántos hijos tiene Jimmy Kimmel?

Jimmy Kimmel es padre de cuatro hijos:

Katie Kimmel, de 34 años de edad

Kevin Kimmel, de 31 años de edad

Jane Kimmel, de 11 años de edad

Billy Kimmel, de 8 años de edad

Jimmy Kimmel (Tomada de video)

¿Qué estudió Jimmy Kimmel?

Se sabe que Jimmy Kimmel asistió a la Universidad de Nevada en Las Vegas y la Universidad Estatal de Arizona.

No obstante, abandonó sus estudios para presentar The Me and Him Show, un programa de radio en la ciudad de Seattle.

Jimmy Kimmel (@jimmykimmel)

¿En qué ha trabajado Jimmy Kimmel?

Jimmy Kimmel trabajaría en varios programas de radio, incluido The Kevin & Bean Show en Los Ángeles.

De 1997 a 2002, Kimmel fue parte del show Win Ben’s Steins Money.

En 1999, Jimmy Kimmel sería copresentador de The Man Show con Adam Carolla, de 61 años de edad.

Otras producciones en las que ha estado Jimmy Kimmel son:

Crank Yankers

Sports Show with Norm Mcdonaldy

The Andys Milonakis Show

Aunque el 2003 marcaría su carrera con el lanzamiento de Jimmy Kimmel Live! que ha sido a los Premios Emmy en repetidas ocasiones.

En el cine, Jimmy Kimmel ha particiado en las películas Un jefe en pañales 1 y 2 como la voz de Ted Templeton.

Jimmy Kimmel (@jimmykimmel)

Cancelan show Jimmy Kimmel Live! en ABC por comentarios de Jimmy Kimmel sobre Charlie Kirk

El show Jimmy Kimmel Live! en ABC fue cancelado por comentarios de Jimmy Kimmel sobre Charlie Kirk en un monólogo.

Kimmel mencionó que el presunto asesino de Charlie Kirk, Tyler Robinson-de 22 años de edad- era una republicano de Make America Great Again (MAGA):

<i>“El fin de semana tocamos fondo con la banda MAGA intentando desesperadamente caracterizar al chico que asesinó a Charlie Kirk como algo más que uno de ellos, haciendo todo lo posible para sacarle partido político.”</i> Jimmy Kimmel

La declaraciones de Jimmy Kimmel fueron condenadas por el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC),Brendan Carr, de 46 años de edad.

Así como Sinclair Broadcast Group, grupo afiliado de ABC en Estados Unidos y el presidente Donald Trump, de 79 años de edad.

Lo que llevó a la suspensión de forma indefinida al programa Jimmy Kimmel Live!

El futuro de Jimmy Kimmel en ABC dependerá de las negociaciones entre Disney y el conductor de televisión programadas para este 18 de septiembre.

La reunión es para discutir si Jimmy Kimmel Live! puede volver al aire.

Ante tal censura, actores en Hollywood y los sindicatos SAG-AFTRA y el Writer Guild of America lanzaron comunicados e hicieron llamados para protestar.