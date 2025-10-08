Jimmy Kimmel no le tiene miedo a Donald Trump, pues a 2 semanas del regreso de su programa, el comediante y presentador se burló del presidente y su popularidad en un nuevo monólogo.

Fue durante la emisión de Jimmy Kimmel Live! del lunes 6 de octubre, cuando el presentador volvió a la carga con un agudo y duro mensaje en contra del presidente de Estados Unidos.

Lo anterior debido a que en su polémico nuevo monólogo, Jimmy Kimmel se burló de Donald Trump al presumir que su popularidad es más grande que la del mandatario.

Jimmy Kimmel (Captura)

Jimmy Kimmel se burla de Donald Trump con duro monólogo sobre su popularidad

El controvertido comediante Jimmy Kimmel, demostró una vez más que no le tiene miedo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues hizo un nuevo monólogo en el que se burló de él.

Se trató del monólogo de apertura de su programa Jimmy Kimmel Live! en el que tras reconocer que ha vivido un par semanas “infernales”, reveló que una encuesta lo coloca por encima del mandatario.

Al explicar el punto, Jimmy Kimmel resaltó que una nueva encuesta del sitio YouGov, demostró que él tiene más popularidad que Donald Trump, lo que usó para mofarse del presidente.

Así lo hizo al ironizar que días antes, el mandatario afirmaba que el programa que encabeza presentador no tenía rating, cuando la encuesta, refirió, le dio 16 puntos de popularidad más que el presidente.

Luego de detallar que él tiene +3, mientras que Donald Trump está en -13, Jimmy Kimmel lanzó una cruda crítica en la que mencionó diversos temas polémicos como el de Jeffrey Epstein y la demanda de Stormy Daniels.

Y es que en su mensaje, el comediante dijo que merece un nivel de popularidad aún mayor del que tiene, porque a diferencia del presidente, él no está inmiscuido en ningún asunto similar.

“Es bueno, pero parece que teniendo en cuenta el hecho de que no soy un delincuente convicto amigo de Jeffrey Epstein y nunca he pagado a una estrella porno, enviado a un equipo de matones de MAS a un parque y separado a una anciana de sus nietos, siento que mi popularidad debería ser tal vez más alta” Jimmy Kimmel

Jimmy Kimmel: "Según una nueva encuesta, soy más popular que el presidente de Estados Unidos. Considerando que no soy un delincuente convicto, amigo de Jeffrey Epstein y que nunca he pagado a una estrella porno ni enviado a un equipo de matones enmascarados a un parque para… pic.twitter.com/7B2EO059Sr — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) October 7, 2025

Jimmy Kimmel se fue contra todo contra Donald Trump y su baja popularidad

Al seguir con su monólogo en el que se burló de Donald Trump y su baja popularidad, el comediante Jimmy Kimmel no solo destacó que él está mejor posicionado que el presidente, sino algunas otras figuras.

En especial, el presentador resaltó de forma irónica que hasta el rapero recién condenado por diversos delitos de abuso sexual, Sean Diddy Combs, está por encima del presidente.

Ante ello, Jimmy Kimmel le hizo una polémica recomendación a Donald Trump si es que está en busca de mejorar sus rangos de popularidad, tendría que hacer algo que tiene muy a la mano, revelar los archivos de Jeffrey Epstein.