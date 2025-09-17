Se dio a conocer que el programa de Jimmy Kimmel en ABC ha sido cancelado tras comentarios sobre Charlie Kirk.

El presentador Jimmy Kimmel-de 57 años de edad- está en el centro de la polémica después de que hablara del tiroteo de Charlie Kirk en su show de televisión.

El programa de Jimmy Kimmel ha sido cancelado tras comentarios sobre Charlie Kirk, así lo reveló un portavoz de ABC.

Nexstar Media Group confirmó que dejará de emitir el show nocturno de Jimmy Kimmel en las 200 estaciones de todo Estados Unidos:

“Las estaciones de televisión propias y asociadas de Nexstar, afiliadas a la cadena ABC, suspenderán <i>Jimmy Kimmel Live! </i>en el futuro próximo, a partir del programa de esta noche. “Nexstar se opone rotundamente a los recientes comentarios del Sr. Kimmel sobre el asesinato de Charlie Kirk y reemplazará el programa con otra programación en sus mercados afiliados a ABC”. Nexstar Media Group

Hasta el momento, Jimmy Kimmel no ha hecho algún comentario en redes sociales al respecto de la cancelación de su programa de televisión.

Jimmy Kimmel (@jimmykimmel)

Por su parte, Andrew Alford, presidente de la división de radiofusión de Nexstar explicó porqué decidieron suspender de manera indefinida el show de Jimmy Kimmel:

“Los comentarios del Sr. Kimmel sobre la muerte del Sr. Kirk son ofensivos e insensibles en un momento crítico de nuestro discurso político nacional, y no creemos que reflejen el espectro de opiniones, puntos de vista o valores de las comunidades locales donde nos encontramos. Seguir dándole al Sr. Kimmel una plataforma de difusión en las comunidades a las que servimos simplemente no es de interés público en este momento, y hemos tomado la difícil decisión de interrumpir su programa para que prevalezca la serenidad mientras avanzamos hacia la reanudación de un diálogo respetuoso y constructivo”. Andrew Alford, presidente de la división de radiofusión de Nexstar

En redes, la sociedad se ha polarizado, ya que hay internautas que celebraron que saliera del aire el programa de Jimmy Kimmel, mientras que otro sector lo considera censura.

Jimmy Kimmel (Tomada de video)

¿Qué dijo Jimmy Kimmel su programa sobre Charlie Kirk?

Jimmy Kimmel generó la polémica tras su monólogo del pasado 16 de septiembre en el programa Jimmy Kimmel Live!

El presentador mencionó que el presunto asesino de Charlie Kirk, Tyler Robinson- de 22 años de edad- era una republicano de Make America Great Again (MAGA):

“El fin de semana tocamos fondo con la banda MAGA intentando desesperadamente caracterizar al chico que asesinó a Charlie Kirk como algo más que uno de ellos, haciendo todo lo posible para sacarle partido político” Jimmy Kimmel

Las palabras de Jimmy Kimmel fueron condenadas por el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, de 46 años de edad.

Jimmy Kimmel (@jimmykimmel / Instagram)

En una entrevista con el YouTube, Benny Johnson, Brendan Carr tachó de “la conducta más enfermiza posible” los comentarios de Kimmel.

“Esto parece ser una acción de Jimmy Kimmel para alimentar la narrativa de que se trataba de alguien con motivaciones republicanas o MAGA. Lo que la gente no entiende es que las emisoras… tienen una licencia otorgada por nosotros en la FCC, y eso conlleva la obligación de operar en beneficio del interés público. Cuando vemos cosas como esta, podemos hacerlo por las buenas o por las malas. Estas empresas pueden encontrar maneras de cambiar la conducta de Kimmel, o la FCC tendrá que asumir más trabajo por delante”. Brendan Carr, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones

Benny Johnson mencionó que le agradaría ver una disculpa de Jimmy Kimmel a Charlie Kirk y su familia.

Sin embargo, Brendan Carr se mostró más duro con respecto a las sanciones para el presentador de televisión:

“Pedir el despido de Kimmel... creo que sin duda se podría vislumbrar una vía para una suspensión por esto. La FCC va a tener soluciones”. Brendan Carr, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones