Para el regreso de su programa tras la suspensión temporal, Jimmy Kimmel tiene planes muy ambiciosos, debido a que reveló que busca tener a Donald Trump como invitado en su show.

Así lo confesó el propio presentador y comediante durante una entrevista en la que dijo que si bien no se ha acercado al presidente para invitarlo a su show, sí buscará hacerlo.

Consciente de que el encuentro no sería del todo amigable, Jimmy Kimmel se dijo dispuesto a que Donald Trump diga todo lo que piensa de él, mientras él lo pone en una situación difícil.

Jimmy Kimmel y Donald Trump (Michelle Rojas/SDPnoticias)

Jimmy Kimmel quiere a Donald Trump de invitado en su show

Ante la presión del propio presidente Donald Trump, el 15 de septiembre la cadena ABC suspendió el programa Jimmy Kimmel Live! del comediante y presentador, Jimmy Kimmel.

Sin embargo, tan solo 8 días más tarde, el 23 de septiembre y ahora en medio de la presión de los fans y televidentes, la cadena de televisión tomó la decisión de reanudar la emisión del show.

En su regreso, Jimmy Kimmel no traicionó su estilo y siguió con su postura crítica en contra del presidente Donald Trump, sobre quien reveló, le gustaría tenerlo de invitado en el show.

Fue durante una entrevista en Bloomberg Radio, que el comediante y presentador dijo que tiene planes muy ambiciosos para su show, pues aseveró que buscará al presidente como invitado.

Cuestionado sobre la posibilidad de tener en su panel al presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr, Jimmy Kimmel negó interés, pues su objetivo es más grande, en referencia a Donald Trump.

Jimmy Kimmel quiere poner a Donald Trump bajo una situación difícil en su show

A pesar de las tensiones impulsadas por Donald Trump que provocaron la suspensión temporal de su show, Jimmy Kimmel aseguró que buscará al presidente para invitarlo al programa.

Sobre lo que podría pasar en el inesperado encuentro, el comediante y presentador admitió el riesgo de que el presidente llegue con una posición crítica y confrontativa en su contra.

Pese a ello, Jimmy Kimmel se dijo dispuesto a que Donald Trump se exprese de él como considere adecuado durante el show, aunque destacó que por su parte, él haría lo mismo.

Sin explicar cuáles son sus intenciones o qué es lo que haría durante el eventual encuentro, el comediante apuntó que le encantaría poner en una situación difícil al presidente.

Hasta el momento, el presidente de Estados Unidos no se ha pronunciado en ningún sentido con respecto a la posibilidad de recibir una invitación para participar en el show de Jimmy Kimel.