Comprar en línea es practico, pero también representa un riesgo por lo que acá te decimos si es seguro adquirir pases para la Liga MX, Expansión, conciertos y otros eventos, mediante Boletomóvil.

En los últimos años, Boletomóvil ha aumentando su número de consumidores, un indicativo de que Ticketmaster ya no es la boletera preferida, tan es así que la competencia va en aumento.

Boletia, eTicket y Superboletos luchan para ofrecer a los consumidores los mejores lugares para distintos espectáculos.

Boletomóvil no se quiere quedar atrás, en su catálogo encontramos:

Eventos de entretenimiento y culturales: Conciertos y obras de teatro.

Eventos deportivos: Futbol, básquetbol y Béisbol, pero...

¿Boletomóvil es seguro?

Sí, Boletomóvil está considera como una plataforma oficial y confiable para adquirir boletos en línea debido a que utiliza tecnología de QR dinámica a fin de evitar falsificaciones.

No obstante, actualmente la boletera tiene 8 quejas en el Buró Comercial de Profeco.

Éstas datan de los años, 2021, 2023, 2024 y 2025, derivándose de:

Negativa a la entrega del producto o servicio

Negativa a la devolución del depósito

Negativa a cambio y devolución

Boletomóvil tiene 8 quejas ante Profeco (burocomercialprofeco.com)

Por lo que para evitar una mala experiencia con la boletera de tu preferencia se recomienda tomar las siguientes precauciones:

Ingresar al sitio oficial : Verficar que este cuente con el certificado SSL (candado en labarra de direcciones)

: Verficar que este cuente con el certificado SSL (candado en labarra de direcciones) Método de pago seguro: Usa tarjetas virtuales, carteras digitales o plataformas como PayPal.

Usa tarjetas virtuales, carteras digitales o plataformas como PayPal. Revisa políticas de privacidad y devoluciones.

Revisa reseñas y comentarios en el sitio oficial y en otros portales.

Desconfía de ofertas “maravillosas”

¿Cómo funciona Boletomóvil?

Ingresa al portal Batimóvil.com

Crea una cuenta

Descarga la aplicación a tu celular

Elige los boletos para el evento de tu elección

Realiza el pago

Ingresa a la aplicación Boletomóvil con el número y/o correo electrónico con el que realizaste la compra

En tu aplicación aparecerá el código QR de tus accesos, el cual cambiará cada cierto tiempo a fin de evitar falsificaciones.