La empresa aeroespacial SpaceX, fundada por Elon Musk, solicitó confidencialmente su salida a bolsa ante la SEC, según reportes de medios especializados.

De acuerdo con CNBC y Bloomberg, la oferta pública inicial podría recaudar cerca de 75 mil millones de dólares, superando registros históricos en el mercado global.

La compañía aspira a una valoración de entre 1.5 y 1.75 billones de dólares, consolidándose como uno de los actores más relevantes del sector aeroespacial y tecnológico internacional.

Elon Musk planea salida a bolsa de SpaceX con valuación de 1.75 billones y récord histórico en IPO

La solicitud confidencial permite a SpaceX someter sus estados financieros a revisión de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos antes de hacerlos públicos, en línea con procesos regulatorios habituales.

Este procedimiento brinda a la empresa margen para ajustar su estrategia antes de iniciar reuniones con inversionistas, conocidas como roadshow, previo a concretar su salida al mercado bursátil.

Elon Musk, CEO de Tesla Motors y SpaceX. (AFP Photo/Robyn Beck)

De confirmarse, la IPO superaría el récord actual de Saudi Aramco, que en 2019 recaudó 29 mil millones de dólares en su debut bursátil.

SpaceX fue fundada en 2002 y se ha posicionado como proveedor líder de servicios de lanzamiento orbital para la NASA.

La empresa también opera Starlink, una red con más de 9 mil satélites que brinda servicios de internet a nivel global.

Además, la compañía se ha vinculado con xAI, firma de inteligencia artificial impulsada por Musk, en una estrategia de integración tecnológica.

El proyecto busca consolidar un ecosistema innovador que combine exploración espacial, conectividad global e inteligencia artificial como pilares de crecimiento a largo plazo.