Elon Musk -de 54 años de edad- podría convertirse en el primer trillonario del mundo, se informa que ganará 275 millones de dólares diarios.

La fortuna de Elon Musk podría tener un crecimiento significativo que lo haría conseguir una marca histórica.

Revelan que Elon Musk podría convertirse en el primer trillonario del mundo

Este jueves 6 de noviembre, los accionistas de Tesla aprobaron un paquete salarial que convertiría a Elon Musk en la persona más rica del mundo.

El megapaquete que aprobó Tesla le daría a Elon Musk 423 millones de acciones adicionales en los siguientes 10 años.

El empresario y emprendedor, Elon Musk (FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO)

De acuerdo con Tesla, durante la junta general de sus accionistas, más del 75% votó a favor, aunque en la votación no se incluyó el 15% que ya pertenecía a Elon Musk.

Ante tal noticia, Elon Musk se mostró agradecido a Tesla por aprobar ese megapaquete que lo haría el primer trillonario del planeta.

Lo que debe pasar con Tesla para que Elon Musk se convierta en el primer trillonario del mundo

Para que Elon Musk se convierta en el primer trillonario del mundo existen algunas condiciones.

Si Elon Musk quiere recibir las acciones completas que se aprobaron a su favor, Tesla deberá lograr una valuación de 8.5 trillones de dólares.

Además, dicha compañía tendrá que cumplir con objetivos financieros para conseguir el paquete de acciones que se dividirá en 12 bloques iguales.

Con ello, Musk ganaría diario 275 millones de dólares; es decir, más de 5 mil 107 millones de pesos.

Elon Musk (Especial)

Para que Tesla logre tal valuación y Elon Musk consiga las acciones que lo harán trillonario, la compañía deberá aumentar un 466%.

Cabe señalar que el panorama para Musk y Tesla es complejo, ya que se reporta que las ganancias de la compañía cayeron en el primer semestre del año.

Además de que Tesla podría perder miles de millones de dólares por la reducción que hizo el gobierno de Estados Unidos a los vehículos eléctricos.