Te contamos quién es Mark Zuckerberg, CEO de Meta y creador de Facebook, la popular red social.

Mark Zuckerberg es uno de las figuras más populares que existen hoy en día en el mundo de las redes y la tecnología.

¿Quién es Mark Zuckerberg?

Mark Elliot Zuckerberg es un programador y empresario estadounidense.

En la actualidad, Mark Zuckerberg es presidente y director ejecutivo de Meta, empresa que fundó como Facebook en el 2004.

¿Cuántos años tiene Mark Zuckerberg?

Mark Zuckerberg tiene 41 años de edad. Nació el 14 de mayo de 1984 en White Plains, Nueva York, Estados Unidos.

¿Quién es la esposa de Mark Zuckerberg?

La esposa de Mark Zuckerberg es la pediatra y filántropa, Priscilla Chan.

Mark Zuckerberg y Priscilla Chan se conocieron en la Universidad de Harvard en 2003, aunque se casaron hasta el 19 de mayo de 2012.

¿Qué signo zodiacal es Mark Zuckerberg?

Por su fecha de nacimiento, Mark Zuckerberg pertenece al signo zodiacal Tauro.

¿Cuántos hijos tiene Mark Zuckerberg?

Se sabe que Mark Zuckerberg tiene tres hijas:

Maxima “Max” Chan Zuckerberg

August Chan Zuckerberg

Aurelia Chan Zuckerberg

¿Qué estudió Mark Zuckerberg?

Mark Zuckerberg estudió informática en la Universidad de Harvard, aunque abandonaría la carrera.

¿En qué ha trabajado Mark Zuckerberg?

Desde muy joven, Mark Zuckerberg destacó en la escuela, donde consiguió reconocimientos en ciencias.

A los 18 años, Zuckerberg lanzó la app Synapse Media Player con su amigo Adam D’Angelo.

Cuando entró a Harvard, Mark Zuckerberg comenzó a trabajar programas como Coursematch y Facebmash.com, donde se podía calificar a estudiantes de la universidad.

Lo que le traería problemas con el Departamento de Servicios Informáticos de la Universidad de Harvard.

En 2004, Mark Zuckerberg fundó Facebook, una red social que con el paso de los años cobraría popularidad.

El nacimiento de Facebook estuvo marcado por la controversia, ya que Zuckerberg fue acusado de apropiarse la idea de la plataforma digital.

Para 2015, Mark Zuckerberg y su esposa Priscilla Chan lanzaron la Iniciativa Chan Zuckerberg (CZI) con la meta de erradicar enfermedades y mejorar la educación en las comunidades.

En 2021, Facebook cambió su nombre a Meta para englobar todos sus productos, servicios y apps en un solo lugar.

La popularidad de Mark Zuckerberg es tanta, en la cultura popular que ha aparecido en series como Los Simpson y South Park.

Incluso, se lanzó en 2010 la película Red Social, del director David Fincher, en la que se habla de la creación de Facebook.