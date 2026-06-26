Elon Musk perdió el título de billonario tras las caídas de Tesla y SpaceX en la bolsa de valores.

Con ello, la fortuna del empresario se ubicó en tan solo 957 millones de dólares.

Caída de Tesla y SpaceX hace que Elon Musk pierda título de billonario

Elon Musk perdió el título del primer billonario que ostentaba. Hace 12 días, la fortuna del magnate se valoraba en 1.11 billones de dólares.

La caída de las acciones de SpaceX y Tesla, además de la corrección en valores tecnológicos, propiciaron una disminución en su riqueza.

Elon Musk (Mark Schiefelbein / AP)

El pasado lunes 22 de junio fue una pesadilla para Elon Musk, ya que SpaceX registró una baja del 16% haciendo que el magnate perdiera 240 mil millones de dólares en un solo día.

Cabe destacar que el desastre financiero no paró ahí, ya que un día después las acciones de Tesla descendieron un 6%.

La riqueza de Elon Musk es propensa a ese tipo de fluctuaciones, debido a que está concentrada en Tesla y SpaceX principalmente.

Tan solo el 80% de sus activos provienen de SpaceX, de acuerdo con algunos reportes.

Lo que plantea un escenario complicado para Elon Musk, ya que según analistas hay un riesgo de que para julio haya una creciente presión del mercado sobre las acciones de la empresa tecnológica, luego de que acaben las restricciones sobre la venta de acciones.

Pese a la pérdida que sufrió Elon Musk, aún es la persona más rica del todo el mundo, superando a diversos millonarios como:

Larry Page

Sergey Brin

Jeff Bezos