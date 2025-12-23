La presencia de Larry Ellison ha dado un giro inesperado en las negociaciones de Paramount por la compra de Warner Bros., pues el multimillonario ha dado su respaldo a esta adquisición.

Lo cual haría que Warner Bros. pudiera reconsiderar la oferta, ya que Larry Ellison es muy respetado en el mundo de los negocios y su garantía le da un peso a las transacciones.

¿Quién es Larry Ellison?

Lawrence Joseph Ellison, mejor conocido como Larry Ellison, es un empresario estadounidense que cofundó la empresa de software Oracle Corporation.

Siendo actualmente el quinto hombre más rico del mundo con un capital estimado en 393 mil millones de dólares.

¿Qué edad tiene Larry Ellison?

Larry Ellison nació el 17 de agosto de 1944, actualmente tiene 81 años de edad.

¿Quién es la esposa de Larry Ellison?

Larry Ellison ha tenido un total de 6 esposas:

Adda Quinn de 1967 a 1974

Nancy Wheeler Jenkins de 1977 a 1978​

Barbara Boothe de 1983 a 1986​

Melanie Craft de 2003 a 2010​

Nikita Kahn de 2015 a 2020​

Jolin (Keren) Zhu desde 2023

¿Cuántos hijos tiene Larry Ellison?

Larry Ellison tiene dos hijos; David Ellison, dueño de Paramunt y Skydance; y Megan Ellison, fundadora de Annapurna Pictures.

La madre de David y Megan es Barbara Boothe, la tercera esposa de Larry Ellison.

¿Qué estudió Larry Ellison?

Larry Ellison estudió medicina en la University of Illinois Urbana-Champaign; sin embargo dejó la carrera debido a la muerte de su madre.

Posteriormente ingresó a la University of Chicago, donde estudió física y matemáticas; si bien también la abandonó, fue aquí donde comenzó a interesarse por la computadoras y la tecnología.

¿En qué ha trabajado Larry Ellison?

Durante la década de 1970, Larry Ellison trabajó en Amdahl Corporation, para después ingresar a Ampex Corporation. Su primer proyecto fue hacer una base de datos para la CIA, cuyo nombre en clave era “Oracle”.

En 1977, entró a Software Development Laboratories (SDL) junto a Ed Oates y Bruce Scott donde se desempeñó en el área de ventas; no obstante, era inversor de la empresa al dar 1200 dólares al dueño Bob Miner.

En 1979, la empresa cambió su nombre a Relational Software, Inc. (RSI), cambiando de puesto a desarrollador, creando la primera versión de Oracle, que fue lanzada ese mismo año.

En 1983, la empresa se convirtió oficialmente en Oracle Systems Corporation, tomando el rol de CEO, hasta el 2014.

Larry Ellison dio su apoyo a Paramount en la compra de Warner Bros.

El lunes 22 de diciembre, Larry Ellison dio a conocer que le daba su apoyo a Paramount en la compra de Warner Bros.; además de señalar que extendía su garantía al negocio.

Con esto, Larry Ellison garantiza alrededor de 40 mil millones de dólares de los 108 mil millones de dólares que ofrece Paramount por Warner Bros.; dinero que saldrá de la propia bolsa de Larry Ellison.

El fundador de Oracle sustenta la oferta no solo por los activos que posee de la empresa de tecnología, también por su amplio capital personal y confianza que tiene el mundo de negocios en su persona.

Con esto se espera que Warner Bros. revise nuevamente la oferta de David Ellison y su padre; por su parte, analistas señalan que con Larry Ellison los términos de Paramount mejoran y que, por lo menos, la deuda del estudio quedaría cubierta.