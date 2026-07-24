Te contamos quién es Marco Antonio Campos, el fundador y dueño de La Casa de Toño.

Detrás de La Casa de Toño está Marco Antonio Campos, propietario de uno de los imperios gastronómicos más populares de nuestro país.

¿Quién es Marco Antonio Campos?

Marco Antonio Campos es un empresario mexicano. Según datos del Registro Público del Comercio posee el 95% de la acciones de La Casa de Toño.

Marco Antonio Campos (Especial)

¿Cuántos años tiene Marco Antonio Campos?

Marco Antonio Campos tiene aproximadamente 58 años de edad.

¿Quién es la esposa de Marco Antonio Campos?

Se desconoce si Marco Antonio Campos está casado. El empresario ha mantenido su vida familiar en privado.

¿Qué signo zodiacal es Marco Antonio Campos?

Al no saberse la fecha exacta de nacimiento de Marco Antonio Campos no se puede establecer a qué signo zodiacal pertenece.

¿Cuántos hijos tiene Marco Antonio Campos?

No se conoce si Marco Antonio Campos tiene hijos.

¿Qué estudió Marco Antonio Campos?

Marco Antonio Campos estudió la licenciatura en Derecho, aunque pudo concluirla ante el éxito de su comercio.

¿En qué ha trabajado Marco Antonio Campos?

Marco Antonio Campos se ha dedicado a la industria restaurantera desde su juventud.

Marco Antonio Campos fundó La Casa de Toño

La historia de La Casa de Toño se remonta a 1978 cuando Marco Antonio Campos comenzó a vender quesadillas y antojitos mexicanos en un anafre en la calle.

El puesto se llamaba “Las dos poblanas” en homenaje a la madre y abuela de Marco Antonio Campos.

Para 1985, tras las restricciones para vender en la calle, Marco Antonio Campos trasladó su negocio al zaguán de la casa familiar, ubicada en calle Floresta 77 que sería la primera sucursal oficial de La Casa de Toño.

Desde entonces, diversos clientes comenzaron a llamar al lugar “La Casa de Toño”, por lo que adoptó ese nombre de manera oficial.

Conforme el sitio adquirió popularidad, la familia adaptó otras áreas de su casa para recibir a su clientela.

Además de que fue incorporando más platillos al menú, entre ellos el pozole estilo Jalisco.

A partir de 2007, La Casa de Toño comenzó a abrir más negocios en CDMX. Actualmente cuenta con más de 60 sucursales.