SpaceX, empresa de Elon Musk, debutó este viernes 12 de junio en la bolsa de Nasdaq.

Estableció un récord como la mayor de la bolsa de Nasdaq de Nueva York, así como una de las más grandes en todo Estados Unidos, con una apertura de 135 dólares por acción.

Elon Musk junto con la directora de operaciones de SpaceX, Gwynne Shotwell, realizaron una ceremonia para celebrar la apertura en Nasdaq desde la sede de la empresa espacial, en Texas.

SpaceX rompe récords con su Oferta Pública Inicial en su llegada a Nasdaq

Con el símbolo SPCX, SpaceX ingresó a la bolsa de Nasdaq para cotizar en el mercado bursátil, con la venta de 555.6 millones de acciones hoy viernes 12 de junio.

SpaceX de Elon Musk llega a Nasdaq rompiendo récords (Captura de pantalla)

El precio de su Oferta Pública Inicial comenzó con 135 dólares por acción; sin embargo, para el cierre de la jornada se posicionó en los 160.95 dólares, un 19% más.

Mientras que en el transcurso del día llegó a los 175, lo que deriva en un 30% de las ganancias proyectadas, ya que la venta esperaba la recaudación de 75 mil millones de dólares.

Dichas ganancias en la bolsa de Nasdaq llevaron a SpaceX a valorarse para este viernes en alrededor de 1.8 billones de dólares, un aumento billonario.

Además de convertir a Elon Musk en billonario, SpaceX también ingresó en la lista de las 10 empresas de Estados Unidos mejor valoradas y adelantó a otros gigantes tecnológicos.

Elon Musk celebra la llegada de SpaceX a la bolsa de Nasdaq

Desde Starbase en Texas, Elon Musk celebró la llegada de SpaceX a la bolsa de Nasdaq con una ceremonia transmitida en X.

Durante la misma, Elon Musk señaló que es sorprendente que “la pequeña empresa” haya comenzado a cotizar en Nasdaq con la mayor OPI en la historia.

“Es ciertamente difícil de creer que una pequeña empresa (SpaceX) que comenzó en un almacén en El Segundo ahora se haga pública con la mayor OPI de la historia.” Elon Musk, CEO de SpaceX

SpaceX de Elon Musk llega a Nasdaq rompiendo récords (Captura de pantalla)

Por su parte, Gwynne Shotwell afirmó que hoy se hace historia otra vez, ya que tras 24 años, SpaceX no sólo ha logrado dicha cotización, también ha incursionado en el espacio.