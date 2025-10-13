En las últimas horas de hoy 13 de octubre, cuentahabientes de Banamex han reportado fallas en el sistema.

De acuerdo con la plataforma de monitoreo de servicios digitales Downdetector, usuarios del Banco Nacional de México, dicen tener problemas a la hora de ingresar a la banca móvil.

La aplicación impide la realización de retiros y la transferencia de fondos.

Los primeros dos reportes se realizaron después de las 4 de la mañana; sin embargo, estos fueron en aumento. El pico más alto se registró a las 3 de la tarde.

Hasta el momento, Banamex no se ha pronunciado al respecto.

Fallas en Banamex 13 de octubre (Downdetector)

Los reportes sobre fallas en banca línea y servicios móviles llegan a dos meses de que el servicio de Banamex presentara interrupciones intermitentes .

En julio y agosto, cuentahabientes de Banamex reportaron fallas en banca en línea, banca móvil e incluso cajeros.

Por lo que la institución financiera se disculpó con sus clientes asegurando que las interrupciones de su servicio se derivaron de la actualizaciones de mejora continua.

Banamex no presentaría fallas significativas

A diferencia de BBVA México, los reportes alrededor de Banamex han ido disminuyendo por lo que las fallas no serían significativas.

Por ello, Banamex se está poniendo en contacto con las personas que dicen tener problemas con la aplicación y sus movimientos bancarios a través de internet.

El Banco Nacional de México promete atender cada queja, inquietud y comentario de forma particular.

“Comunícate por favor con nosotros por mensaje privado para poder escuchar y ayudarte como te mereces”, pidió un agente a un usuario que manifestó su molestia ante las fallas de su aplicación.

Reportan fallas en banca en línea y servicio móvil de Banamex (Red Social X)

Banamex responde a usuario que se queja del servicio (Red Social X)

Si necesitas comunicarte con Banamex, llama a los números:

55 1226 2639 (Ciudad e México y área metropolitana)

800 226 2639 (Desde el interior de la República)

Ejecutivos te atenderán de lunes a sábado de 8: 00 a 20 horas.