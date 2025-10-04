Grupo México de Germán Larrea dio a conocer que presentó una nueva oferta para la compra de Banamex, propuesta a la que Citi ya respondió:
“Hasta ahora, no hemos recibido una oferta”.Citigroup responde a propuesta de Grupo México
De acuerdo con un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, Grupo México propuso a Citi el comprar el 100% de Banamex o bien el 75% y mantener a Fernando Chico Pardo como accionista.
Este es el segundo intento de Grupo México de adquirir Banamex, ya que desde que se dio a conocer su venta en 2022, la empresa dirigida por Germán Larrea habría mostrado su interés en comprar el banco.
Citigroup ya emitió su respuesta al comunicado de Grupo México en donde reitera su intención de compra de Banamex; señala que no ha recibido ninguna oferta y el acuerdo con Fernando Chico Pardo se mantiene.
Acorde con lo mencionado, Citi busca maximizar el valor total de Banamex para sus accionistas, por lo que el plan de continuar con una Oferta Pública Inicial y salir de la bolsa sigue siendo la ruta a seguir.
Sin embargo, Citi también mencionó que si Grupo México presenta una oferta será revisada de manera responsable, con consideraciones como el obtener las aprobaciones regulatorias requeridas.
Así como la certeza de cerrar una transacción propuesta, entre otros factores de riesgo que podrían surgir con la venta de Banamex a Grupo México, mencionó Citi.