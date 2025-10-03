Mediante un comunicado, Grupo México, propiedad de Germán Larrea, dio a conocer su oferta que contraataca la oferta del 25% de Fernando Chico Pardo en la compra de Banamex.
El 24 de septiembre, Citi anunció la venta del 25% de Banamex a Fernando Chico Pardo y su familia, por un aproximado de 42 mil millones de pesos mexicanos y 520 millones de acciones ordinarias.
Sin embargo, Germán Larrea buscaba la compra del total de Banamex desde 2023, transacción respaldada por el gobierno en turno, aunque Citi optó por vender el banco mediante una Oferta Pública Inicial.
Germán Larrea presenta propuesta de compra de Banamex versus 25% de Fernando Chico Pardo
Acorde con lo señalado, Germán Larrea presentó una oferta vinculante con términos más atractivos para Citi en la venta de Banamex, que abarca la compra del 100% o convertirse en el dueño mayoritario.
Ya que Germán Larrea también estaría dispuesto a ser socio de Fernando Chico Pardo, por lo que buscaría adquirir el 75% restante de Banamex, si el empresario y su familia desean mantener su participación.
Ya que les daría mucho gusto tenerlo como inversionista, aunado a que Germán Larrea respetaría sus derechos minoritarios habituales de mercado; de momento Fernando Chico Pardo no se ha pronunciado.
Nota en desarrollo. En breve más información...