Fernando Chico Pardo se reúne con secretario de Hacienda en Palacio Nacional tras compra de banamex
De acuerdo con la información, Fernando Chico Pardo se reúne con Edgar Amador, secretario de Hacienda; sin embargo, hasta el momento no se ha dado a conocer el motivo de la reunión.
Cabe mencionar que tras la compra del 25% de Banamex, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró que la institución bancaria regrese a un mexicano y describió la transcripción como “una buena noticia”.
“Banamex regresa a un empresario mexicano en una transacción legal que comienza a darse en un 25%. Yo considero que es una muy buena, es una buena noticia”.Claudia Sheinbaum, presidenta de México