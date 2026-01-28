Chevron Corporation (CVX.N) lo tiene claro. Exportará más cantidad de petróleo venezolano a Estados Unidos este 2026.

Esta semana, Chevron aumentó su flotilla de buques para transportar crudo venezolano al país gobernado por Donald Trump, de 79 años de edad.

De acuerdo con la agencia Reuters, la empresa energética enfocada en la producción de petróleo y gas, refinación y productos renovables, envió 15 embarcaciones este mes, el mayor movimiento desde marzo de 2025.

Tal acción va de la mano con el plan del Presidente de Estados Unidos, quien, tras la captura de Nicolás Maduro, de 63 años de edad, declaró tener un plan de reconstrucción de 100 mil millones de dólares para la industria petrolera venezolana.

Por lo que ya trabaja con la presidenta encargada Delcy Rodríguez, de 56 años de edad, para que se apruebe en tiempo récord y con el fin de fomentar la inversión, una reforma integral de la principal ley petrolera nacional.

Chevron aumentará exportaciones de petróleo venezolano a Estados Unidos

El mes de marzo, Chevron planea enviar 300 mil barriles por día de petróleo venezolano a Estados Unidos.

Flota de Chevron zarpa a Venezuela para llevar petróleo a Estados Unidos (Eduardo Díaz/SDPnoticias )

Cabe mencionar que en diciembre pasado, Chevron envió 100 mil barriles de petróleo (bdp); hasta el momento, este mes, ha enviado 230 mil bdp.

El objetivo es disminuir las existencias acumuladas el pasado mes de diciembre en sus empresas mixtas, a consecuencia del bloqueo de Washington, el cual detuvo las exportaciones del país miembro de la OPEP.

Es de conocimiento público que las empresas mixtas entre Chevron y PDVSA producen entre 240 mil y 250 mil bpd de crudo pesado altamente demandado por refinadores en la costa estadounidense del Golfo de México.

Sus funciones no se han detenido ya que cuentan con una licencia especial que le permite exportar petróleo pese a sanciones.

Incluso se anticipa una ampliación de esta licencia para facilitar el aumento en la producción.