Estados Unidos amplía licencias para explorar y vender petróleo venezolano.

Hoy martes 10 de febrero, el gobierno estadounidense realizó un importante anuncio que afecta al petróleo de Venezuela.

Anuncia Estados Unidos emisión de una licencia para explorar y vender petróleo venezolano

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia general que autoriza el suministro de:

Bienes

Tecnología

Software

Así como servicios estadounidenses para la exploración, desarrollo y producción de petróleo y gas en Venezuela.

Dicho permiso, que fue largamente esperado, contribuiría al aumento de la producción en territorio venezolano.

Las sanciones impuestas en 2019 a la industria petrolera de Venezuela han ido flexibilizándose tras la captura de Nicolás Maduro en enero pasado.

Nicolás Maduro (Nicolás Maduro vía X)

Con anterioridad, Estados Unidos había otorgado licencias generales para la exportación, el almacenamiento, la importación y la venta de petróleo desde Venezuela.

Cabe señalar que las empresas de perforación requieren de autorización estadounidense para usar equipos especializados en Venezuela, e importar las plataformas para ampliar la producción petrolera.

La cual se sitúa actualmente en casi un millón de barriles diarios.

Así es la licencia que emitió Estados Unidos para explorar y vender petróleo venezolano

La licencia exige que cualquier contrato para transacciones autorizadas que se firme con el gobierno venezolano o la estatal Petróleos Venezuela (PDVSA), cumpla con las leyes de Estados Unidos.

Incluso establece que las disputas las resolverá el gobierno estadounidense.

En el caso de los pagos a cualquier entidad sancionada, estos se deben realizar a un fondo supervisado por Estados Unidos.

La licencia menciona que no se autoriza que se formen “nuevas empresas mixtas u otras entidades en Venezuela para explorar o producir petróleo o gas”.

Asimismo, se autorizaron transacciones para mantener operaciones de petróleo o gas, incluidas reparaciones de equipos para exploración o producción.

Washington ha elaborado un plan de reconstrucción de más de 1 billón 718 mil 800 millones de pesos (100 mil millones de dólares) para la industria petrolera de Venezuela.

Con ello, se espera la expansión de productores extranjeros y el ingreso de nuevos participantes, incluidos proveedores de servicios petroleros.

Por su parte, socios y clientes de PDVSA, incluyendo a los productores Chevron, Repsol y ENI, y la refinería Reliance Industries, también solicitaron licencias individuales ​para ampliar la producción o ‌las exportaciones.

Chevron (Rogelio V. Solis / AP)

De acuerdo con algunas fuentes, ante la cantidad de solicitudes, el gobierno de Estados Unidos retrasó el avance de los planes para expandir exportaciones e impulsar la inversión en Venezuela.