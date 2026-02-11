Luego de más de 5 años de veto, Venezuela reanudó el envió de crudo a Israel, ahora a través del control de Estados Unidos de las exportaciones de petróleo.

Desde mediados de 2020, Venezuela no enviaba crudo a Israel por orden de Nicolás Maduro, quien fue capturado por Estados Unidos a inicios de 2026.

Bandera de Israel (Unsplash)

La exportación de crudo de Venezuela se realizó al principal procesador de Israel

Según el reporte de Bloomberg, la exportación de crudo de Venezuela a manos de Estados Unidos se envió al grupo Bazan de Israel.

Dicho grupo es el principal procesador de crudo de Israel, el cual ahora trabajará con petróleo enviado desde Venezuela, bajo la supervisión de Estados Unidos.

Hay que señalar que esta información fue dada a conocer por terceros, pues el acuerdo como tal aún no se hace público ni por la entidad ni por los países involucrados.

Con esto se reanudaría la relación comercial entre Venezuela e Israel, aunque con Estados Unidos como intermediario en esta ocasión.

Petróleos de Venezuela (Especial)

Antes del veto de Nicolás Maduro, Venezuela envió alrededor de 470 mil barriles de crudo a Israel durante el 2020, de acuerdo con la firma Kpler.

Israel no ha hecho comentarios acerca de la llegada de crudo de Venezuela

Dado que los acuerdos no son del conocimiento público, Israel ha declinado hacer comentarios sobre la llegada de crudo de Venezuela bajo la supervisión de Estados Unidos.

Ni el Ministerio de Energía de Israel ni el mismo grupo Bazan hicieron una declaración oficial acerca de la compra de crudo de Venezuela.

No obstante, este envío marca el inicio de la nueva etapa de las exportaciones de Venezuela bajo el control de Estados Unidos.