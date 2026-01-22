China podrá seguir comprando petróleo venezolano, pero con una condición impuesta por Estados Unidos

Tras la captura de Nicolás Maduro, Estados Unidos asumió el control de las ventas de petróleo venezolano y fijó nuevas condiciones para su comercialización.

China podrá seguir comprando petróleo de Venezuela, pero únicamente a precios de mercado, dejando atrás los descuentos aplicados en el pasado.

Estados Unidos asegura que ahora obtiene mayores ingresos por cada barril.

Si cumple con esta condición impuesta por Estados Unidos, China podrá seguir comprando petróleo venezolano

Un funcionario de la administración de Donald Trump -que prefirió mantenerse en el anonimato- habría revelado a Reuters que Estados Unidos permitirá a China comprar petróleo venezolano, pero con una condición.

De acuerdo con lo que se dio a conocer, China podrá comprar petróleo de Venezuela, pero no a los precios “injustos y rebajados” a los que se vendía cuando Nicolás Maduro se encontraba en el poder.

Durante años, China ha sido el principal comprador de petróleo venezolano, siendo esas ventas de suma importancia para que Venezuela pudiera pagar sus deudas.

El funcionario destacó que China podrá adquirir el petróleo venezolano a “precios justos de mercado”.

Y es que consideran que Nicolás Maduro vendía a precios rebajados el petróleo para pagar sus deudas, algo que ya no será posible.

“Gracias a la operación decisiva y exitosa de aplicación de la ley del presidente (Donald) Trump, el pueblo de Venezuela obtendrá un precio justo por su petróleo de China y otras naciones, en lugar de un precio barato y corrupto”, habría señalado el funcionario.

Estados Unidos revela que reciben más dinero por el petróleo venezolano de lo que recogía el país con Nicolás Maduro

El Gobierno de Estados Unidos ha señalado que si bien el petróleo venezolano se venderá en el mercado global, ha exigido que la mayor parte sea vendido a ellos.

Washington afirmó que controlará las ventas de petróleo de Venezuela de forma indefinida después de la operación para detener a Nicolás Maduro.

Chris Wright, secretario de Energía de Estados Unidos, señaló que Estados Unidos está recibiendo alrededor de 45 dólares por barril de petróleo venezolano, en comparación con los aproximadamente 31 dólares por barril que Venezuela recibía.