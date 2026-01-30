La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) emitió hoy jueves 29 de enero una licencia que permite operaciones con petróleo venezolano.

De acuerdo con el documento de la OFAC, se trata de la Licencia General 46, la cual permite, bajo ciertas condiciones, transacciones con el petróleo venezolano sin importar si está relacionado el gobierno o entidades como PDVSA.

Las condiciones de la licencia emitida por la OFAC para operaciones con petróleo venezolano

Este jueves la OFAC emitió una licencia que permite las operaciones con petróleo originario de Venezuela, pero estar deberán cumplir ciertas condiciones.

El documento señala que, la Licencia General 46, permite a entidades de Estados Unidos realizar operaciones “incidentes y necesarias” para:

extracción

exportación y reexportación

venta y reventa

suministro

almacenamiento

comercialización

compra

entrega o transporte de petróleo de origen venezolano, incluyendo la refinación de dicho petróleo

No obstante, esto será posible siempre y cuando dichas operaciones estén regidas bajo leyes estadounidenses, además de que el dinero obtenido será depositado en las cuentas bancarias que están abiertas en el extranjero.

Adicional, prohíbe que las operaciones petroleras estén relacionadas a Rusia, China, Irán, Cuba y Corea del Norte. De lo contrario, indicaron que estas serán bloqueadas de manera inmediata.

En caso de que se realice alguna de las operaciones mencionadas con otro países con el que Estados Unidos y Venezuela mantengan relación, se deberá entregar un reporte detallado sobre la misma.

La OFAC estableció que se busca regular las operaciones con el petróleo venezolano, toda vez que la licencia emitida no representa, de momento, el fin de las sanciones.