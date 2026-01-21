Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, anunció que el país recibió los primeros 300 millones de dólares por la venta de petróleo a Estados Unidos, ello de un total de 500 millones de dólares.

“Hoy debemos informar que han ingresado recursos producto de la venta de petróleo y han ingresado, de los primeros 500 millones, 300 millones” Delcy Eloina Rodríguez Gómez. Presidenta interina de Venezuela

Así lo dijo entre simpatizantes desde la comuna socialista Hugo Salas, tras días en el poder, en sustitución de Nicolás Maduro.

Delcy Rodríguez: dinero por petróleo vendido a Estados Unidos servirá para mejorar la economía de los venezolanos

Delcy Rodríguez, dijo sin mencionar a Estados Unidos, que el dinero por la venta de petróleo servirá para contrarrestar la inflación, proteger los ingresos de los trabajadores y recuperar poder adquisitivo.

Trump en Davos: Venezuela tendrá más ingresos por petróleo a corto plazo

En Davos, Suiza, el presidente Donald Trump dijo este 21 de enero que Venezuela obtendrá más ingresos en los siguientes seis meses que en los últimos 20 años, ello por la venta de petroleo.

El presidente de Estados Unidos planteó un nuevo escenario económico para Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

También detalló que con las actuales autoridades, en referencia a la presidenta interina Delcy Rodríguez, hay un acuerdo de cooperación energética y económica.

De la misma manera reconoció que la nueva administración ha mostrado una actitud de liderazgo “inteligente” y pragmático.

Donald Trump presume récord de extracción de petroleo en Venezuela

El martes 20 de enero, Donald Trump dijo que se sacaron 50 millones de barriles de petróleo de Venezuela solo en los cuatro primeros días.

“Sacamos 50 millones de barriles de petróleo de Venezuela en los primeros cuatros días” Donald Trump. Presidente de Estados Unidos

El mandatario estadounidense dijo que aún hay millones de barriles de petróleo por extraer que ello ayudará a bajar los precios.