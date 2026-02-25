Femsa ha registrado más de 200 incidentes en tiendas Oxxo y gasolineras por la ola de violencia en Tapalpa, Jalisco tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho’, líder del CJNG, el pasado 22 de febrero de 2026.

Pues cabe recordar que la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ocurrió durante un operativo federal, lo cual ha provocado bloqueos carreteros, tiroteos y ataques retaliatorios del cártel.

Tiendas Oxxo se ven afectadas tras la ola de violencia en Jalisco por CJNG

Al menos 200 tiendas Oxxo se han visto afectadas ante la ola de violencia y bloqueos que han hecho el CJNG tras la muerte de su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como ‘El Mencho’.

Estos bloqueos y violencia han afectando principalmente regiones como Jalisco y Michoacán, en donde ahora Femsa reporto daños y afectaciones a al menos 200 tiendas Oxxo.

“Hemos registrado más de 200 incidentes en nuestras tiendas y estaciones, los cuales estamos atendiendo en coordinación estrecha y permanente con autoridades estatales y federales” Comunicado Femsa

De acuerdo con Femsa, la empresa ha confirmado daños materiales y empleados heridos levemente, sin clientes afectados.

Tiendas Oxxo se ven afectadas ante bloqueos del CJNG (MARGARITO PÉREZ RETANA/CUARTOSCURO.COM / Margarito Pérez Retana)

En el comunicado de Femsa, la empresa enfatiza su coordinación con autoridades para reabrir sucursales, no sin antes destacar la vulnerabilidad de cadenas comerciales Oxxo ante el narcotráfico.

Añadió en su comunicado que el pasado domingo 22 de febrero, se realizaron cierres preventivos en diversas tiendas Oxxos de otros estados y el pasado lunes 23 de febrero, comenzó la reapertura en la mayoría de ellos, “según las condiciones lo permitan”.

De igual manera, se dio a conocer que Femsa mantiene un monitoreo constante de la situación en las tiendas Oxxo de Jalisco y otros estados en donde se han reportado hechos violentos provocados por el CJNG.