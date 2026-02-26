Se compartieron cuatro fichas de búsqueda, una familia desaparecida en Puerto Vallarta; sus integrantes no han sido vistos desde los bloqueos por Nemesio Oseguera, El Mencho:

Sergio Eduardo Campos Marín

Concepcion Donaji Cavazos Corona

Donaji Concepción Campos Cavazos

Sergio Eduardo Campos Cavazos

De momento, no se tienen detalles sobre los hechos que derivaron en su desaparición, pero se apunta que fue tras la quema de vehículos en el municipio, el más afectado por los bloqueos de Jalisco.

Puerto Vallarta: buscan a familia desaparecida tras bloqueos por El Mencho

La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco, compartió las fichas de cuatro personas, todos integrantes de una familia originaria de Puerto Vallarta, en donde se les vio por última vez.

Sin embargo, no se dan mayores detalles sobre la vestimenta que utilizaban, como tampoco su último paradero conocido o si estaban cerca de los bloqueos y quema de objetos en Puerto Vallarta por El Moncho.

Las fichas de búsqueda señalan solo la descripción de los cuatro integrantes de la familia desaparecida e instan a llamar al número 33 3145 6314.

Donaji Concepción Campos Cavazos, de 30 años, 1.60 de altura y complexión robusta; se desconoce si tiene señas particulares sin embargo, su cabello es castaño, lacio y largo.

Donají Concepción Campos Cavazos, desaparecida en Puerto Vallarta tras bloqueos por El Mencho (Comisión de Búsqueda de Jalisco)

La señora y madre de familia, Concepción Donaji Cavazos Corona, de 58 años, con varios lunares en el cuello como seña particular y de cabello entrecano y lacio, a la altura del hombro, tez morena clara y complexión delgada.

Concepción Donaji Cavazos Corona, desaparecida en Puerto Vallarta tras bloqueos por El Mencho (Comisión de Búsqueda de Jalisco)

Sergio Eduardo Campos Marín, padre de familia, de 62 años y 1.73 metros de estatura; tez blanca y cabello lacio, escaso y entrecano, de complexión mediana y manchas por vejez, como señas particulares.

Sergio Eduardo Campos Marín, desaparecido en Puerto Vallarta tras bloqueos por El Mencho (Comisión de Búsqueda de Jalisco)

Y Sergio Eduardo Campos Cavazos, de 25 años, quien presenta dificultades para caminar; asimismo, es de complexión robusta, tez morena clara y 1.75 de estatura, además de tener cabello castaño, lacio y corto.