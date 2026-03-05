Al menos 8 cargas de explosivos fueron aseguradas por autoridades federales luego de que se reportó su hallazgo en inmediaciones de un puente en La Desembocada, en Puerto Vallarta, Jalisco.

Al respecto, se informó que de trataban de cargas de dinamita que habrían sido instaladas en la estructura por sicarios integrantes del grupo criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En torno a los hechos, trascendió que los explosivos pudieron ser colocados en el puente de La Desembocada, como parte de un acto delictivo en el marco de los narcobloqueos del 22 de febrero.

Marina y Sedena hallan explosivos en puente de La Desembocada

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), confirmaron el 4 de marzo, el hallazgo de varias cargas de explosivos instaladas en el puente de La Desembocada, en Vallarta.

De acuerdo con los reportes, los explosivos fueron encontrados luego de que el 2 de marzo se registró una detonación en la zona que dejó un saldo de un muerto y otra persona lesionada.

Ola de violencia y bloqueos tras muerte de El Mencho (Juan José Estrada Serafín)

Por eso, se desplegó un operativo en el puente ubicado en un tramo de la carretera 544 que cruza el Río Mascota, donde se corroboró el hallazgo de 8 cargas de dinamita instaladas a lo largo de la estructura.

Ante ello, el 5 de marzo, las autoridades federales procedieron con el retiro de los explosivos, operativo al que se sumó personal de Protección Civil y Bomberos del estado de Jalisco.

Explosivos fueron instalados por el CJNG

Al reportar el hallazgo y aseguramiento de las cargas de explosivos en el puente de La Desembocada en Vallarta, las autoridades indicaron que fueron instaladas por integrantes del CJNG.

En torno a dicho punto, se dio a conocer que la dinamita fue colocada el domingo 22 de febrero, es decir, en medio de los narcobloqueos y ataques que se efectuaron tras la muerte de el Mencho.

En ese sentido, la hipótesis que se ha formulado es que los sicarios del CJNG, tendrían la intención de destruir el puente como parte de los actos violentos que se ejecutaron ese día.

Incluso, se indica que un par de cargas de dinamita que se colocaron durante los incidentes del 22 de febrero, sí detonaron ese mismo día, pero no causaron afectaciones mayores en el puente.