Primera Plus actualiza rutas activas tras bloqueos en el país

A través de un comunicado, la línea de autobuses Primera Plus compartió una actualización sobre las rutas activas tras los bloqueos que afectaron a gran parte de México desde el 22 de febrero.

Luego de que diversas líneas de autobuses suspendieran operaciones ayer a causa de disturbios y hechos violentos registrados en 20 estados del país, este martes comenzó la reactivación paulatina de corridas en distintas regiones.

Así avanza Primera Plus en la reactivación de sus rutas tras bloqueos en varias carreteras del país

La empresa Primera Plus informó que varias de sus rutas en el centro y occidente retomaron actividades habituales.

Entre los trayectos que ya funcionan con normalidad se encuentran los que parten de Querétaro con destino a Ciudad de México, Celaya, Irapuato, León y Aguascalientes. También operan los servicios desde León hacia Guanajuato, San Miguel de Allende, San Luis Potosí, Irapuato, Celaya, Querétaro, la capital del país y Morelia. A estos se suman recorridos desde Morelia y San Luis Potosí hacia distintos puntos del Bajío y el centro del territorio nacional.

La compañía señaló en su cuenta oficial de X que mantiene una revisión permanente de las condiciones de seguridad antes de reanudar el resto de sus salidas, con el objetivo de ofrecer traslados confiables.