Actividades en Jalisco se restablecerán gradualmente, confirma Salvador Zamora

El secretario general de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora Zamora, señaló que las actividades en la entidad se restablecerán gradualmente conforme a los informes de seguridad en los diversos municipios.

Esto luego de los hechos violentos registrados en Jalisco el domingo 22 de febrero, tras un operativo en Tapalpa en donde fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Transporte en Jalisco opera al 50%; analizan reanudación de clases, según Salvador Zamora

A través de un comunicado, Salvador Zamora indicó que se mantendrá activa la sesión permanente que realiza la Mesa de Seguridad de Jalisco con autoridades de los tres niveles de gobierno.

Adicionalmente, autoridades indicaron que hasta las 15:00 horas del lunes 23 de febrero, Jalisco reporta que el transporte masivo opera al 50% de su capacidad, mientras que el transporte colectivo se encuentra al 16%.

De igual manera, señalaron que en Jalisco se tiene registrado un saldo de 41 personas detenidas; 21 de ellos por actos de saqueo y rapiña, así como 20 personas por su presunta participación en actos violentos.

Violencia en Jalisco tras operativo contra El Mencho (HÉCTOR COLÍN/CUARTOSCURO / Héctor Colin)

Ante estos hechos, autoridades se encuentra realizando una evaluación para garantizar la seguridad en el regreso a actividades este miércoles 25 de febrero.

En tanto, el gobierno de Jalisco lanzó un llamado a la calma, reiterando que paulatinamente se reactivará la actividad económica y productiva.