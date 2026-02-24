La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, desató una gran ola de violencia en todo México, por lo que diversos estados suspendieron clases presenciales por seguridad.

A más de un día del operativo que derivó en la muerte de El Mencho, estados de México han anunciado que las actividades académicas y administrativas se retoman este martes 24 de febrero.

FGR confirma identidad de El Mencho tras abatimiento en Jalisco (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Estados que retomarán clases el 24 de febrero tras muerte de El Mencho

Gobernadores e instituciones estatales de educación dieron a conocer que este martes 24 de febrero se retomarán las clases presenciales, que habían sido suspendidas por la violencia tras la muerte de El Mencho.

De acuerdo con la información, los estados de México que retoman clases son los siguientes:

Estado de México

Querétaro

Michoacán, excepto en los municipios de Coalcomán, Aguililla y Chinicuila

Nayarit

Guanajuato

Morelos

Hidalgo

Puebla

Oaxaca, paulatinamente en el Istmo de Tehuantepec

Colima

Estos son los estados que retomarán clases el 24 de febrero tras violencia por muerte de El Mencho (María José Martínez / Cuartoscuro)

Jalisco y otros estados remontarán clases presenciales hasta el miércoles

Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, anunció que los alumnos de todos los niveles de educación no retomarán clases presenciales mañana, sino hasta el próximo miércoles 25 de febrero.

El gobernador Pablo Lemus dijo que existen las condiciones óptimas de seguridad para que alumnos y docentes regresen a clases; sin embargo, esto se dará hasta que se liberen todas las carreteras.

Por otro lado, estados de México que no han confirmado su regreso a clases son los siguientes: