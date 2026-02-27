El titular de la Fiscalía del Estado de Jalisco informó que fue localizada con vida la familia desaparecida en Puerto Vallarta tras los bloqueos del domingo 22 de febrero.

La Comisión de Búsqueda había emitido las cuatro fichas de la familia Campos, quienes fueron vistos por última vez antes de los bloqueos en Puerto Vallarta, tras operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes.

Buscan a familia desaparecida en Puerto Vallarta tras bloqueos por El Mencho (Michelle Rojas)

Familia desaparecida en Puerto Vallarta fue localizada con vida, afirma fiscal de Jalisco

Salvador González de los Santos, fiscal de Jalisco, informó que los cuatro integrantes de la familia reportada como desaparecida ya se comunicaron con sus familiares tras cuatro días sin conocer su paradero.

Acorde con el fiscal, la familia se reportó con un hermano, además de que se dirigen a su lugar de destino; sin embargo, no dio más detalles al respecto, como su estado de salud.

El fiscal de Jalisco señaló que están a la espera de que la familia Campos confirme que llegaron a dicho destino, por lo que, se presume, los bloqueos interrumpieron algún traslado.

Igualmente, no se tienen detalles del motivo de incomunicación de la familia Campos y si fueron víctimas directas de los bloqueos en Puerto Vallarta, ya que allegados tampoco se han pronunciado.

El 25 de febrero, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco publicó las fichas de cuatro personas, la familia Campos Cavazos:

Sergio Eduardo Campos Marín, de 62 años

Concepcion Donaji Cavazos Corona, de 58 años

Donaji Concepción Campos Cavazos, de 30 años

Sergio Eduardo Campos Cavazos, de 25 años