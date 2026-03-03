Los bloqueos y hechos vandálicos que se generaron por la detención de Nemesio Oseguera Cervantes alias El Mencho, dejaron camiones quemados y robados, aunque los seguros no se están haciendo responsables, asegura AMOTAC.

Aunque el coordinador de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC) dijo que aún no tienen una cifra real por miedo a represalias, hay un estimado sobre los vehículos quemados tras el operativo en Tapalpa, Jalisco.

AMOTAC reporta al menos 200 vehículos quemados tras operativo por El Mencho

Los estragos por la detención y posteriormente muerte de El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generción (CJNG) el 22 de febrero, siguen saliendo a la luz, pues ahora se sabe que son al menos 200 los camiones quemados y robados tras el operativo.

En entrevista con Azucena Uresti, el coordinador de la AMOTAC, Miguel Ángel Santiago, compartió que aunque se tiene conocimiento de 200 vehículos, no se tiene la cifra exacta porque los choferes tienen miedo a represalias por denunciar.

“Muchos compañeros [choferes] han optado por hacerlo de una forma particular por temor a que sean publicadas algunas cosas. Tienen ciertos temores a esa parte por la inseguridad que aún hay (...) Sería dar un dato erróneo y no lo queremos dar hasta tener cifras exactas”. Miguel Ángel Santiago, coordinador de la AMOTAC.

Aseguradoras rechazan cubrir la quema y robo de vehículos, denuncia AMOTAC

Dentro de los al menos 200 vehículos pertenecientes a la AMOTAC que fueron quemados y/o robados tras el operativo por El Mencho, está la incertidumbre sobre la cobertura por los seguros ante los siniestros.

Santiago aseguró que pese a que el presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) dijo con Azucena Uresti que el seguro de cobertura amplia sí cubriría la quema y robo de los vehículos, no está siendo de esa forma.

El coordinador apuntó que las aseguradoras les argumentan que en el caso de la quema no cubren estos siniestros de vandalismo, aunque este sea de cobertura amplia. Además de que no todos los camiones tienen esta cobertura por el año de su vehículo.

Por otra parte, explicó que para aquellos que les robaron su camión tampoco les están haciendo válido el seguro porque no existe denuncia al 911, lo que él cataloga con disparidad porque hasta sus pertenencias les quitaron, por lo tanto, no tenían los medios para hacer la llamada.

“Si te quemaron el vehículo no debes declarar eso, sino el robo, pero para declarar el robo tenías que haber llamado al 911 y generar un folio, y todo fue en cuestión de minutos (...) A muchas personas les quitaron sus medios de comunicación para poder hablar y reportar el robo”. Miguel Ángel Santiago, coordinador de la AMOTAC.