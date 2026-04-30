Banamex anunció la colocación de mil 300 millones de dólares en notas subordinadas en su primera emisión en el mercado internacional, recibida por más de 100 inversionistas.

“La emisión fue bien recibida, con una demanda final que superó el monto emitido en aproximadamente 2.69 veces”. Banamex

Tal como describe en un boletín de prensa, Banamex celebró la emisión de las Notas de Capital Subordinadas Preferentes Nivel 2, como un instrumento de renta fija.

En el caso de Banamex, corresponden a un plazo de 10.25 años y opción de recompra en el quinto, es decir, refuerzan el capital regulatorio del banco.

Banamex coloca 1,300 millones de dólares en notas subordinadas en mercado internacional

En el boletín de prensa, Banamex destacó la exitosa colocación de sus notas subordinadas con un valor de mil 300 millones de dólares, en la búsqueda de fortalecer su base capital.

Banamex emite notas subordinadas por 1,300 millones de dólares (Cuartoscuro / Daniel Augusto)

Acorde con lo explicado por el banco, las notas subordinadas nivel 2 tendrán un plazo de 10.25 años y ofrecen un cupón anual de 6.7%, bien recibidas por los inversionistas.

Banamex añade que los inversionistas institucionales y compañías de seguros, con una demanda que superó los 1,300 millones de dólares en un aproximado de 2.69 veces.

Las notas subordinadas emitidas por Banamex fueron valoradas por Moody’s y S&P, listadas en el Euronext Dublin Global Exchange Market, cuya liquidación está programada para el 7 de mayo.

Por lo cual, el director de Finanzas de Banamex, Patricio Diez de Bonilla, también resaltó que esta emisión de notas subordinadas reflejan la confianza en su estrategia.

Asimismo, se señaló que los recursos obtenidos tras la emisión de notas subordinadas serán destinados a propósitos corporativos generales.

Banamex: Emisión de notas subordinadas forma parte de su estrategia a largo plazo

El director de Finanzas de Banamex también mencionó que la emisión forma parte de su estrategia de crecimiento de largo plazo, así como fortalecer al banco.

Agregó que mientras Banamex financia un crecimiento sostenible, como parte de sus esfuerzos continuos para fortalecer su posición capital.

Por lo cual, están satisfechos con la alta calidad y diversificación de su base de inversionistas ante la emisión de estas notas subordinadas.