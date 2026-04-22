Conoce quién es Edgardo del Rincón, uno de los ejecutivos bancarios con amplia trayectoria en México. Aquí te contamos sobre su vida, experiencia profesional y formación académica del nuevo director general de Banamex.

¿Quién es Edgardo del Rincón?

Edgardo del Rincón Gutiérrez es un economista y directivo mexicano del sector financiero con más de cuatro décadas de experiencia en la banca. Inició su carrera en Banamex en 1985 y a lo largo de los años ha ocupado diversos cargos ejecutivos.

En 2015 fue nombrado director general de Banca de Consumo de Banamex, área clave enfocada en tarjetas, créditos, hipotecas y banca personal. Posteriormente, en 2019, asumió como director general de BanBajío.

Recientemente fue nombrado como el director general de Banamex, tras la renuncia de Manuel Romo.

¿Qué edad tiene Edgardo del Rincón?

No se sabe cuál es la fecha exacta de nacimiento de Edgardo del Rincón, por lo que se desconoce su edad.

¿Edgardo del Rincón tiene esposa?

La vida personal de Edgardo del Rincón es privada, por lo que se desconoce cuál es su situación sentimental.

¿Qué signo zodiacal es Edgardo del Rincón?

Al desconocerse su fecha de nacimiento, no es posible determinar el signo zodiacal de Edgardo del Rincón.

¿Edgardo del Rincón tiene hijos?

Se desconoce si Edgardo del Rincón tiene hijos, pues la información disponible se centra en su trayectoria profesional.

¿Qué estudió Edgardo del Rincón?

Edgardo del Rincón cuenta con una licenciatura en Economía por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), y con varios diplomados en Finanzas e Intermediación Financiera por el mismo instituto.

¿En qué ha trabajado Edgardo del Rincón?

Edgardo del Rincón se ha desempeñado en varios cargos dentro de Banamex, destacando puestos como: