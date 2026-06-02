Banco de México (Banxico) prevé que la venta del 1.4% restante de la participación de Citigroup de Banamex está en su etapa final.

Anticipó que la salida definitiva de Citigroup de la estructura accionaria de Banamex concluirá en los próximos meses.

Banxico prevé que la salida definitiva de Citigroup de Banamex será en los próximos meses

De acuerdo con el Informe Trimestral de Banxico, la venta de Banamex por parte de Citigroup ha avanzado a través de varias etapas clave que involucran distintos porcentajes de participación y montos financieros.

Banamex (Galo Cañas / Galo Cañas)

En febrero de 2026, Citigroup anunció la venta del 24% de su participación en el banco a un grupo de inversores institucionales, esta operación se valoró en aproximadamente 2 mil 500 millones de dólares.

En abril de 2026 se concretó la venta del 22.6% de dicha participación y se espera que el 1.4% restante se venda en los próximos meses.

Antes de estas operaciones, Citigroup ya había vendido un 25% de su participación a un empresario mexicano.

Banxico asegura que el sistema bancario mexicano se mantiene en una posición de solidez

Según el Informe Trimestral de Banxico correspondiente al primer trimestre de 2026, el sistema bancario mexicano se mantiene en una posición de solidez.

El sistema cuenta con niveles de capital significativamente superiores a los mínimos regulatorios establecidos, lo que les permite a las instituciones financieras absorber y afrontar potenciales riesgos operativos.

En marzo de 2026, el ICAP de la banca múltiple se situó en 20.32%, lo que representa un incremento respecto al 20.17% registrado en diciembre de 2025.

Este fortalecimiento se debió principalmente a un aumento en el capital ganado, el cual fue suficiente para compensar tanto el crecimiento de los activos sujetos a riesgo como el pago de dividendos realizado por algunas instituciones.

El aumento en los activos sujetos a riesgo se debió principalmente a la expansión de la cartera de crédito, además de incrementos en los activos de riesgo de mercado y operacional.

La solidez del sistema ha permitido que la cartera de crédito continúe expandiéndose, lo cual es la causa principal del aumento en los activos sujetos a riesgo de crédito registrados en el periodo.