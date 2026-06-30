Previo al partido entre México y Ecuador en el Estadio Banorte, como parte del Mundial 2026, madres buscadoras bloquearon Calzada de Tlalpan, a la altura de Eje 8 Sur y de la estación del Metro Ermita.

Alrededor de las 12:30 de la tarde, el colectivo se manifestó en la zona con pancartas y fichas de búsqueda.

Una de las integrantes recordó el caso de Fátima Ozoara, asistente de enfermería, que fue reportada como desaparecida al no regresar a su domicilio tras salir rumbo a su trabajo y que fue localizada sin vida.

“¿Hasta cuándo la buscaron? Hasta ayer que les exigió la familia... Esto es un crimen de Estado. Se lo deben a la familia, a las familias les deben 135 mil vidas y más la que se están acumulando", reclamó.

🔴 “Esto es un crimen de Estado (…) A las familias les deben 135 mil vidas’



Madres buscadoras protestan en Calzada de Tlalpan a horas del partido entre México y Ecuador.



Una de las manifestantes recuerda el caso de Fátima Ozoara, asistente de enfermería quien fue localizada… — Azucena Uresti (@azucenau) June 30, 2026

Debido a que pretendían cerrar en su totalidad la vialidad, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, intervinieron, en un intento de reprimirlas se desató un enfrentamiento.

En redes sociales circulan videos del momento en que efectivos les arrebataron a madres y padres buscadores las fichas y las pancartas con las que pretenden visibilizar la crisis de desaparición de personas en México en el marco del Mundial 2026.

Entre empujones y abuso de fuerza física intentaron replegar al colectivo, quien entre gritos denunció represión y censura por parte de las autoridades.

🚨La Red #RompeElMiedo documentó encapsulamientos por parte de integrantes de la @SSC_CDMX en Calz. de Tlalpan, a la altura del Metro Ermita, contra familiares buscadorxs y periodistas. Videos tomados en el lugar incluso revelan abuso de fuerza física.



📹@RetaAlMundial pic.twitter.com/73LMihLLZJ — Red Rompe el Miedo (@RompeMiedo) June 30, 2026

En medio de la tensión, Frente Nacional por las 40 horas documentó la agresión y solicitó “acuerpamiento urgente” en las inmediaciones del Metro Ermita.

Madres buscadores permanecen en Calzada de Tlalpan

Pese a la represión, las madres buscadoras, así como padres y periodistas, se mantuvieron en Calzada de Tlalpan, en espera de personal de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

Tras un diálogo con la Subsecretaría de Concertación Política, Prevención y Buen Gobierno de la Ciudad de México, los elementos de seguridad de la zona Metropolitana se replegaron y permitieron retomar la manifestación.

Se espera que en ese punto se realice una “cascarita contra el olvido”, así como se peguen y repartan fichas de personas desaparecidas en la capital y en otras entidades.