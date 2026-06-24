El Colectivo Una Luz en el Camino, integrado por familias de personas desaparecidas, anunció que se manifestará este miércoles 24 de junio rumbo al Estadio Banorte, donde México enfrentará a Chequia en el Mundial 2026.

Daniela González, integrante del colectivo, explicó que el punto de reunión será la estación Textitlán del Tren Ligero a las 4:00 pm, desde donde marcharán pacíficamente para visibilizar la crisis de desapariciones en México.

Además, negó que la presidenta Claudia Sheinbaum los haya recibido, como aseguró en la conferencia del pueblo.

Colectivo Una Luz en el Camino buscará llegar al Estadio Banorte por el partido México vs Chequia

El Colectivo Una Luz en el Camino, integrado por familias de personas desaparecidas en México, informó que se manifestarán por el partido de México vs Chequia hoy 24 de junio de 2026.

Daniela González en entrevista con Azucena Uresti, detalló que tendrán como punto de reunión la estación del Tren Ligero, Textitlán, para dirigirse hacia el Estadio Banorte.

La marcha del Colectivo iniciará con la reunión a las 4:00 pm, para luego tomar rumbo a la sede del partido de México vs Chequia.

Sin embargo, González dijo ser consciente de que los policías desplegados resguardan el Estadio Banorte, pero eso no impedirá que busquen visibilizar la crisis de desaparecidos en México.

“Sabemos cuál va a ser el recibimiento de todas esa autoridades que nos han reprimido una y muchas veces, pero bueno. Vamos a hacer todo lo posible por seguir visibilizando esto que nos ha tocado a muchas familias”. Daniela González, integrante del Colectivo Una Luz en el Camino.

Asimismo, dijo no ser ajena al Mundial 2026, argumentando que apoyan a México y les encantan “los festejos” del país. Sin embargo, a su perspectiva se quiere mostrar “otra cara” cuando hay crisis.

Por otra parte, desde el Colectivo Una Luz en el Camino explicó que son familias buscadoras y la marcha que realizarán será pacífica, “lo único que queremos es visibilizar”.

Colectivo Una Luz en el Camino asegura que Claudia Sheinbaum nunca los ha atendido

La marcha que el Colectivo Una Luz en el Camino emprenderá rumbo al Estadio Banorte, llevó a que también aclararan los dichos por la presidenta de México.

En la conferencia del pueblo del 23 de junio de 2026, Sheinbaum argumentó que sí ha recibido a las familias de desaparecidos. Sin embargo, Daniela González lo negó.