Bajo la consigna de “México campeón en desaparición”, familias de desaparecidos en México colocaron un antimonumento hoy, 12 de julio de 2026, en el Ángel de la Independencia.

En reflexión, Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc en Ciudad de México (CDMX) recordó que la desaparición de más de 135 mil personas es muestra de un Estado fallido.

Padres y madres de desaparecidos en México colocan antimonumento en el Ángel de la Independencia

Hoy los padres y madres de desaparecidos en México se dieron cita en el Ángel de la Independencia en la CDMX para colocar un antimonumento con una frase que también hace alusión al Mundial 2026.

Cavando un hoyo en la jardinera del Ángel de la Independencia, las familias buscadoras colocaron un antimonumento que menciona “México campeón mundial en desaparición, más de 135 mil en 2026”, que además es acompañado de una pala clavada en la tierra y parte del logotipo del Mundial 2026.

Las familias de desaparecidos en México aseguraron su antimonumento con cemento, a la vez que coreaban consignas que reflejan el aumento en la cifra de desaparecidos.

Antimonumento en el Ángel de la Independencia por los desaparecidos. (@AlessandraRdlv)

Alessandra Rojo de la Vega reflexiona sobre el antimonumento a los desaparecidos en el Ángel de la Independencia

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega compartió imágenes del antimonumento que familias que reportan desaparecidos en México colocaron en el Ángel de la Independencia.

Más allá de accionar con estrategias para tener una alcaldía Cuauhtémoc más hegemónica, Rojo de la Vega reflexionó sobre la falta de trabajo del Estado ante los desaparecidos.

Alessandra Rojo de la Vega recordó que este antimonumento “denuncia, duele” y “obliga” a que se vea la tragedia de las desapariciones que se viven en el país.

“En México, las madres y los padres buscadores tienen que enterrarlos [los monumentos] para recordar a quienes el Estado no ha encontrado. Más de 135 mil personas desaparecidas no son una cifra. Son una silla vacía. Un cuarto que sigue intacto. Una llamada que nunca llegó”. Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa.

Alessandra Rojo de la Vega se pronuncia sobre el antimonumento a los desaparecidos en el Ángel de la Independencia. (@AlessandraRdlv)

Antimonumento en el Ángel de la Independencia por los desaparecidos. (@AlessandraRdlv)

Antimonumento en el Ángel de la Independencia por los desaparecidos. (@AlessandraRdlv)

Actualmente, México está bajo la mira del Comité de las Naciones Unidad contra la Desaparición Forzada, por el aumento en las cifras de desaparecidos.