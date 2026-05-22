Claudia Sheinbaum llamó a la Secretaría de Gobernación (Segob) a explicar por qué las madres buscadoras son excluidas del mecanismo de protección.

Esto luego de que la Segob descartara una reforma a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para incluir a la buscadoras de personas desaparecidas.

“Que lo explique”: Segob aclarará expulsión de madres buscadoras de mecanismo de protección, señala Sheinbaum

Desde su conferencia del 22 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la Segob deberá aclarar la razón por la que se mantiene la exclusión de la figura de madres buscadoras del mecanismo de protección.

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, esta exclusión de la ley obedece a una razón jurídica y no a la negativa de apoyar a las madres buscadoras.

“Que lo explique la Secretaría de Gobernación. Debe tener una razón jurídica, no tiene nada que ver con no apoyar a las madres buscadoras, tiene que ver con un asunto más bien jurídico” Claudia Sheinbaum

Asimismo, la presidenta resaltó que Rosa Icela Rodríguez se reúne cada 15 días con los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas.

Además, reiteró que desde la Segob se avanza en el trabajo para “encontrar personas” y resaltó que han sido localizadas más de 5 mil personas que habían sido denunciadas como desaparecidas.

“Entonces siguen trabajando, seguimos trabajando” Claudia Sheinbaum

Segob rechaza incluir a madres buscadoras en mecanismo de protección

La Segob rechazó proponer una reforma para integrar a las madres buscadoras en el mecanismo de protección.

A pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció en diciembre de 2025 que debían ser incluidas, la Segob negó presentar una reforma a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Esto al considerar que ya están consideradas en el marco jurídico pues el mecanismo de protección tiene incorporados actualmente a madres y familiares buscadores de desaparecidos.

De acuerdo con el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, actualmente se brinda protección a 339 personas buscadoras, las cuales: