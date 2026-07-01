Pablo Vázquez ordenó que se investigue agresiones contra madres buscadoras que se manifestaron la mañana de este martes 30 de junio de 2026 en la Ciudad de México (CDMX).

Lo anterior, luego de que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, encargados de contener la manifestación, habrían cometido agresiones en contra de las madres buscadoras.

Pablo Vázquez señaló que instruyó a Direcciones Generales de Asuntos Internos, así como a Derechos Humanos, para que lleven a cabo una investigación de lo sucedido.

Esto en la medida de las atribuciones de ambas áreas, con la finalidad de deslindar responsabilidades entre los elementos policiales que se encontraban en la manifestación de madres buscadoras.

Pablo Vázquez rechaza violencia contra madres buscadoras en CDMX; César Cravioto ofrece disculpa pública

Pablo Vázquez rechazó la violencia cometida por policías de la CDMX en contra de madres buscadoras que se manifestaron en la alcaldía Tlalpan.

El titular de la SSC CDMX condenó las agresiones que vulneren los derechos a manifestarse de la ciudadanía, máxime de quienes cuenten con una causa legítima para hacerlo.

Pablo Vázquez reiteró el compromiso de la SSC CDMX para acompañar a las víctimas, así como aseguró se redoblarán los esfuerzos de búsqueda de personas en la capital del país.

Por su parte, César Cravioto, titular de la Secretaría de Gobierno de CDMX, ofreció una disculpa pública a las madres buscadoras que resultaron agredidas durante su manifestación.

Aseguró que desde el inicio del Mundial 2026, autoridades de la CDMX han respetado el libre derecho a protestar, conciliando este derecho con los asistentes a la justa deportiva.

César Cravioto señaló que por instrucción de la jefatura de gobierno, buscarán continuar los diálogos con todos los manifestantes en CDMX,