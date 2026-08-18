La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) comenzará con la suspensión de líneas terminación 0 que no se registraron este martes 18 de agosto de 2026.

De acuerdo con lo estipulado, las líneas telefónicas que terminan en 0 tenían hasta el 15 de agosto para registrarse, con una prórroga de 3 días, por lo que este martes comenzarán las suspensiones.

Inicia suspensión de líneas terminación 0 en México

Las líneas telefónicas que no fueron registradas comenzarán a ser suspendidas por las diversas compañías este martes 18 de agosto.

La CRT determinó un calendario escalonado para el registro de las líneas telefónicas bajo la premisa de que las que no cumplan sean suspendidas al término del periodo.

El pasado 15 de agosto fue el último día para que las líneas terminación 0 podían cumplir con este proceso, con 72 horas de prórroga antes de iniciar con las suspensiones.

Cabe señalar que aunque la línea sea suspendida, el número telefónico no se pierde y puede ser recuperado en cuanto se vincule a la Clave Única de Registro de Población (CURP) del titular.

De acuerdo con la CRT, hasta el 17 de agosto se han registrado un total de 71 millones 183 mil 965 usuarios.

Así se puede recuperar la línea telefónica suspendida

Las líneas telefónicas suspendidas por falta de registro pueden ser recuperadas de dos formas:

Desde su celular: ingrese a la plataforma digital de su compañía telefónica. El trámite puede realizarse incluso si la línea está suspendida o no tiene saldo, ya que estos sitios no consumen datos móviles

De forma presencial: acuda a cualquier Centro de Atención a Clientes (CAC) de su compañía telefónica para realizar el trámite

Registro de líneas telefónicas (Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

El proceso de registro por internet se debe realizar a través de la página web registratulinea.crt.gob.mx, plataforma que concentra los enlaces hacia las páginas oficiales de las compañías telefónicas.