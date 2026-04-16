Jamieson Greer, representante de Comercio de Estados Unidos, realizará una visita oficial en México el próximo lunes 20 de abril.

Así lo anunció el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien destacó que su visita marcará la agenda del T-MEC.

“El día lunes tendremos la visita a México del titular de la representación de comercio de los Estados Unidos, el embajador Jaimeson Greer” Marcelo Ebrard

Agenda T-MEC se discutirá durante visita de Jamieson Greer

Marcelo Ebrard recordó que la primera ronda de conversaciones por el T-MEC se realizaron en Estados Unidos, por lo que corresponde que la segunda se lleve a cabo en México.

En este sentido, la agenda del T-MEC que se tratará en esta segunda ronda con Jamieson Greer abarcará los temas de mayor importancia para México.

De acuerdo con lo señalado por Marcelo Ebrard en la conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum, los puntos a tratar con el representante comercial de Estados Unidos son:

acero y aluminio

industria automotriz

sector agropecuario

reglas de origen

coordinación de políticas comerciales

reemplazo de importaciones

“Nosotros tendremos conversaciones todo el día y también varios sectores de nuestras industrias tendrán la oportunidad de plantear directamente sus puntos de vista y sus propuestas” Marcelo Ebrard

Jamieson Greer y Sheinbaum revisarán cooperación bilateral

La visita de Jamieson Greer a México, que abarca una agenda desde el 19 y hasta el 20 de abril, servirá para la revisión de la cooperación bilateral.

Durante su visita, se reunirá con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional para revisar “los temas económicos bilaterales más relevantes”.

De acuerdo con la Secretaría de Economía, entre los temas a revisar se encuentran:

acciones conjuntas para reducir la dependencia de América del Norte de otras regiones

medidas para impulsar la generación de empleo y proteger la industria en ambos países

Por otra parte, los equipos del embajador Jamieson Greer y Marcelo Ebrard sostendrán reuniones bilaterales sobre los temas previamente acordados, como: