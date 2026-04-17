UPS, Coca-Cola, HP y otras 300 empresas de Estados Unidos acusaron presiones y acoso del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en medio de negociaciones del T-MEC; exigen intervención.

La queja de las multinacionales estadounidenses fue dirigida al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien actualmente se encuentra en Washington D.C como parte de sus reuniones con el Banco Mundial y Finf FMI.

Sin embargo, la misma data de marzo, cuando las empresas expresaron en una carta que el SAT incurrirían en auditorías agresivas y restricciones, las cuales se sumarían a las denuncias de empresas mexicanas.

UPS, Coca-Cola, HP y 300 empresas de Estados Unidos denuncian presión del SAT

El Consejo Nacional de Comercio Exterior de Estados Unidos solicitó a Hacienda acciones urgentes contra el SAT, debido a diversas prácticas irregulares en México a empresas como UPS, Coca-Cola y HP, entre otras.

Empresas de Estados Unidos acusan presión del SAT (Especial)

La carta -con fecha del 16 de marzo- argumenta que el SAT restringe el acceso efectivo de la apelación tributaria, además de que aplica controles irregularidades que desincentivan la inversión en México.

Las más de 300 empresas señalaron que dicha queja se presentó desde noviembre, tras darse a conocer las medidas fiscales del Paquete Económico 2026, las cuales se agravan con la actuación del SAT.

En ese momento, las empresas urgieron al gobierno de Estados Unidos a presentar las preocupaciones y que se revirtiera el rumbo que llevaba el SAT, con un enfoque más deliberado y reflexivo.

Y la Cámara de Comercio de Estados Unidos señaló que dichas prácticas del SAT, que definió como “injustas y opacas”, violarían los principios de transparencia del capítulo 14 del T-MEC.

UPS, Coca-Cola, HP y 300 empresas de Estados Unidos urgen solución a presión del SAT ante T-MEC

En la carta, las más de 300 empresas urgieron a Hacienda a resolver la situación con el SAT y convertirlas en prioridad, debido al momento económico entre Estados Unidos y México, con referencia al T-MEC.

Acorde con las empresas de Estados Unidos, la revisión del T-MEC debe restaurar la predictibilidad comercial en América del Norte y reforzar la confianza que incentiva la inversión entre los tres países partes.

SAT (ESPECIAL / Internet)

Por lo que apuntan, es fundamental supervisar al SAT con responsabilidad y capacidad, además de que se respalde con un Poder Judicial “verdaderamente independiente”, el cual, tras la reforma, les provocó preocupación.