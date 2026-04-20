Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, llegó a Palacio Nacional acompañado por Marcelo Ebrard para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum.

El encuentro se da en el marco de las “reuniones de alto nivel” previas a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), donde se abordaría la negativa de México a los aranceles.

La presencia de Greer en Palacio Nacional marca un momento clave en la agenda bilateral rumbo a la evaluación del acuerdo comercial.

Greer y Ebrard llegan a Palacio Nacional para reunirse con Sheinbaum

Jamieson Greer ya se encuentra en Palacio Nacional para la reunión que este sostendrá con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Acompañado de Marcelo Ebrard, Jamieson Greer se encuentra en México para realizar “reuniones de alto nivel” previo a la revisión del T-MEC.

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