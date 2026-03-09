La presidenta Claudia Sheinbaum ha establecido la agenda inicial para las negociaciones del T-MEC con Estados Unidos y Canadá, así lo reveló el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.
En entrevista con López-Dóriga, Marcelo Ebrard detalló que las negociaciones del T-MEC estarán centradas en la defensa de los intereses nacionales y el fortalecimiento de la región.
Esta es la agenda para negociaciones del T-MEC, definida por Claudia Sheinbaum
Marcelo Ebrard, secretario de Economía, reveló que Claudia Sheinbaum le ha dado la agenda con la que se llevarán las negociaciones del T-MEC, que inician el próximo lunes 16 de marzo.
“Nos dios instrucciones para la primera ronda (del diálogo)”Marcelo Ebrard
La presidenta Claudia Sheinbaum habría reiterado que la negociación del T-MEC se debe basar en los principios de respeto mutuo a las soberanías y la búsqueda de beneficios para México.
Entre los principales puntos de la agenda a tratar se encuentran tres, que son los que mencionó Marcelo Ebrard, y estos son:
- Reducción de la dependencia de importaciones asiáticas para fortalecer la producción interna y regional
- Reglas de origen: México busca entender la propuesta de Estados Unidos y presentar la propia, especialmente en sectores críticos como la industria automotriz, donde se busca corregir impactos diferenciados de aranceles
- Seguridad de las cadenas de suministro ante la inestabilidad global por conflictos en Europa, Medio Oriente y África
El secretario Marcelo Ebrard espera que en las negociaciones del T-MEC se resuelvan temas pendientes como el de los aranceles impuestos al acero y aluminio, donde el país enfrenta una tarifa del 50%.