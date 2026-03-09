La presidenta Claudia Sheinbaum ha establecido la agenda inicial para las negociaciones del T-MEC con Estados Unidos y Canadá, así lo reveló el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

En entrevista con López-Dóriga, Marcelo Ebrard detalló que las negociaciones del T-MEC estarán centradas en la defensa de los intereses nacionales y el fortalecimiento de la región.

Marcelo Ebrard, secretario de Economía (Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

Esta es la agenda para negociaciones del T-MEC, definida por Claudia Sheinbaum

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, reveló que Claudia Sheinbaum le ha dado la agenda con la que se llevarán las negociaciones del T-MEC, que inician el próximo lunes 16 de marzo.

“Nos dios instrucciones para la primera ronda (del diálogo)” Marcelo Ebrard

La presidenta Claudia Sheinbaum habría reiterado que la negociación del T-MEC se debe basar en los principios de respeto mutuo a las soberanías y la búsqueda de beneficios para México.

Entre los principales puntos de la agenda a tratar se encuentran tres, que son los que mencionó Marcelo Ebrard, y estos son:

Reducción de la dependencia de importaciones asiáticas para fortalecer la producción interna y regional Reglas de origen: México busca entender la propuesta de Estados Unidos y presentar la propia, especialmente en sectores críticos como la industria automotriz, donde se busca corregir impactos diferenciados de aranceles Seguridad de las cadenas de suministro ante la inestabilidad global por conflictos en Europa, Medio Oriente y África

El secretario Marcelo Ebrard espera que en las negociaciones del T-MEC se resuelvan temas pendientes como el de los aranceles impuestos al acero y aluminio, donde el país enfrenta una tarifa del 50%.