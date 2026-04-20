Marcelo Ebrard, secretario de Economía de México, recibió personalmente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) al representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, para diálogos sobre el Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC).

Las conversaciones formales entre los equipos de Marcelo Ebrard y Jamieson Greer para la segunda ronda de diálogos del T-MEC iniciarán este lunes 20 de abril.

Cabe recordar que la decisión del gobierno de Estados Unidos para iniciar a revisar formalmente el T-MEC será el 1 de julio.

Los puntos de México y Estados Unidos en los diálogos sobre el T-MEC

Se espera que Estados Unidos exponga los puntos que le interesan sobre reglas de origen en esta segunda ronda de conversaciones sobre el T-MEC.

Por parte de México se va a plantear el tema de sustitución de importaciones para fortalecer la producción en Norteamérica.

Marcelo Ebrard dijo previamente que el sector privado va a tener una participación directa en este a segunda ronda de negociaciones.

México busca renovar el T-MEC por 10 años

Previamente en diversos medos de comunicación, Marcelo Ebrard ha dicho que México ya expresó desde la primera ronda de diálogos que a Norteamérica no le conviene generar incertidumbre.

La propuesta concreta de México es que el T-MEC pueda ser renovado por 10 años más.