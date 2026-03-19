Claudia Sheinbaum afirmó que México buscará, en la próxima revisión del T-MEC, regresar a cero aranceles para la industria automotriz, luego de las medidas impuestas por Donald Trump en 2025.

“Evidentemente, que haya cero aranceles como había antes de la llegada del presidente Trump, en la industria automotriz, en acero y en aluminio. Esa es la prioridad” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La presidenta de México respaldó el trabajo del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y subrayó que la prioridad es eliminar los gravámenes de 25% a autos y autopartes, así como los de 50% al acero y aluminio.

A pesar de la decisión de Donald Trump, Sheinbaum destacó que el T-MEC ha beneficiado también a Estados Unidos, donde se generan empleos ligados al sector.

Sheinbaum va por cancelación de aranceles a industria Automotriz con revisión del T-MEC

Claudia Sheinbaum señaló que la prioridad de su gobierno es que se eliminen los aranceles impuestos por el gobierno de Donald Trump a la industria automotriz.

De acuerdo con la presidenta, el equipo de negociación, encabezado por el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, es la de “mejorar el tratado comercial”.

Asimismo, resaltó que la evidente prioridad es llega a los cero aranceles para el sector automotriz, así como para:

acero

aluminio

Cabe destacar que en marzo de 2025 el presidente de Estados Unidos anunció la imposición de 50% en aranceles a los últimos, al considerar que se trataba de una medida de “seguridad nacional” para proteger a la industria de su país.

Industria automotriz en Estados Unidos se ha beneficiado del T-MEC, asegura Sheinbaum

Por otra parte, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la industria automotriz en Estados Unidos se ha visto beneficiada por el T-MEC, con lo que refrendó que los aranceles deben eliminarse.

De acuerdo con Sheinbaum, por cada empleo que el sector automotriz genera en México, “al menos uno o dos empleos” se generan en Estados Unidos.

“Es muy importante el beneficio que tiene Estados Unidos del tratado…hablando con algunas empresas automotrices, por el vínculo que hay de la industria automotriz…un empleo aquí genera al menos uno o dos empleos allá” Claudia Sheinbaum

En este sentido, el gobierno de México ha expresado dichos argumentos que se mantendrán al momento de la revisión junto con Canadá y Estados Unidos en este 2026.