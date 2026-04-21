México y Estados Unidos acordaron fecha para iniciar las negociaciones para la revisión del T-MEC, tal como informaron mediante comunicado conjunto tras visita del embajador Jamieson Greer.

De momento, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, no se ha pronunciado sobre el inicio de las negociaciones para la revisión del T-MEC que se llevará a cabo el próximo 1 de julio de 2026.

Asimismo, se agradeció a la presidenta de México Claudia Sheinbaum no sólo por la recepción de su visita, también por su “fuerte liderazgo” en la cooperación bilateral entre Estados Unidos y México

México y Estados Unidos acuerdan fecha para iniciar revisión del T-MEC en mayo

Tal como informa el comunicado, Jamieson Greer y Marcelo Ebrard acordaron celebrar una primera ronda de negociaciones bilaterales México-Estados Unidos la semana del 25 de mayo de 2026, en Ciudad de México.

Revisión del T-MEC: México y Estados Unidos acuerdan fecha para iniciar negociaciones (Marcelo Ebrard)

Al respecto, se informó que Jamieson Greer y Marcelo Ebrard instruyeron a sus equipos de trabajo que se avanzara en importantes debates técnicos a partir de esta semana del 20 al 24 de abril de 2026.

El comunicado apunta algunos de los temas que se abordarían parte de estos debates técnicos para la revisión del T-MEC, que abarcaría la seguridad económica y acciones comerciales complementarias.

Asimismo, establecer las reglas de origen para fortalecerlas industrias clave entre la relación binacional México y Estados Unidos, así como la colaboración que mantienen en minerales críticos.

Por otra parte, se adelantó que también se resolvería a partir de esta semana los “irritantes comerciales bilaterales” entre México y Estados Unidos, aunque no se mencionaron a detalle cuáles serían.

Jamieson Greer se reunió con Claudia Sheinbaum para discutir relación económica México y Estados Unidos

En el comunicado, Jamieson Greer agradeció a Claudia Sheinbaum por su bienvenida a CDMX, así como su liderazgo por la ampliación de la cooperación bilateral entre Estados Unidos y México en aras de la revisión del T-MEC.

Jamieson Greer agregó la reunión de este lunes 20 de abril, en la que se discutieron las relaciones comerciales y económicas entre México y Estados Unidos previo a la revisión conjunta el próximo 1 de julio.

Al respecto, Claudia Sheinbaum compartió fotografías de su reunión con Jamieson Greer, como representante comercial, junto a la delegación de Estados Unidos por la revisión del T-MEC que, añadió, avanza positivamente.