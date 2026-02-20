Claudia Sheinbaum, presidenta de México, destacó que la integración económica entre Estados Unidos y México es tal que no solo nuestro país es el principal exportador sino su principal comprador.

“Fíjense la integración económica que hay entre los dos países… integración con soberanía… en el T-MEC todavía se incrementó más, no solo somos el primer exportador sino que somos el primer comprador de Estados Unidos, es decir, Estados Unidos exporta mucho a México y nosotros exportamos mucho a Estados Unidos…” Claudia Sheinbaum

Así lo dijo al destacar integración con soberanía en su conferencia mañanera de este 20 de febrero desde Guanajuato.

Claudia Sheinbaum resaltó que la integración económica es fuerte actualmente con el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) aunque existía desde antes de los tratados.

Sheinbaum destaca integración económica de Estados Unidos y México a pesar de aranceles de Trump

Claudia Sheinbaum dijo que la integración económica entre Estados Unidos y México es fuerte a pesar de la política proteccionista de Donald Trump.

Ello se demuestra en que no solo Estados Unidos es el mayor comprador de México sino que México también es el mayor comprador de Estados Unidos.

Y es que recordó que en la mayoría de los productos no hay aranceles gracias al T-MEC, aunque actualmente los hay en acero, aluminio y una parte de la industria automotriz.

“Aun cuando tenemos aranceles en acero, aluminio y vehículos… estamos comprando más y estamos exportando más a Estados Unidos” Claudia Sheinbaum

Marcelo Ebrard presumió a México como principal socio comercial de Estados Unidos

El día anterior, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, presumió que México es el principal socio comercial de Estados Unidos con presencia en el 15.8 por ciento de su comercio exterior.

México está por encima de Canadá con 12.8 por ciento y de China con el 7.4 por ciento.