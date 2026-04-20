La presidenta Claudia Sheinbaum recibirá a Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, en una reunión privada en Palacio Nacional el lunes 20 de abril a las 10:00 de la mañana.

Esta reunión forma parte de la segunda ronda de conversaciones con México para la revisión del Tratado de Libre Comercio y será previo a la junta que sostendrá Jamieson Greer con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Claudia Sheinbaum se reunirá con Jamieson Greer en Palacio Nacional

La primera ronda de conversaciones entre México y Estados Unidos sobre el Tratado de Libre Comercio se realizó en marzo de 2026 en Washington, por lo que se acordó que la segunda reunión se realizaría en México.

Dichas conversaciones se realizan rumbo a la revisión conjunta del T-MEC, la cual se realizará el 1 de julio.

Jamieson Greer, allegado a Donald Trump (Rod Lamkey / AP)

Previo a la reunión entre Jamieson Greer y Marcelo Ebrard, el representante comercial de Estados Unidos visitará Palacio Nacional para encontrarse con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Se espera que la mandataria de México y Jamieson Greer conversen sobre temas bilaterales de interés de ambos países.

El embajador de la USTR llegó a México el 19 de abril y el lunes se revisarán temas relacionados con el intercambio comercial entre Estados Unidos y México.

Claudia Sheinbaum pide que el caso de Ana Febe Rojas sea investigado como feminicidio (GALO CAÑAS/CUARTOSURO.COM / Galo Cañas Rodríguez)

Marcelo Ebrard y Jamieson Greer hablarán de los intereses comerciales de México y Estados Unidos

Durante la reunión entre Marcelo Ebrard y Jamieson Greer se analizarán propuestas y preocupaciones, las cuales buscarán adaptar al actual Tratado de Libre Comercio.

Se buscarán que haya coordinación en las políticas comerciales entre ambos países, tal como se detalló en la primera ronda de conversaciones.

Marcelo Ebrard detalló en un video en X que las conversaciones entre México y Estados Unidos sobre el Tratado de Libre Comercio no ha sido fácil, pero existen puntos en común lo que podría permitir un acuerdo.